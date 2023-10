Criança de 6 anos filma o próprio estupro e suspeito detido é solto logo após depoimento

Uma menina de 6 anos conseguiu gravar o próprio estupro cometido por um tio. O suspeito, no entanto, foi liberado pela polícia após depoimento. O crime foi registrado em Amontada, na região norte do Ceará, no dia 9 de outubro.

Segundo a Polícia Civil, a criança filmou o vídeo e publicou no status do WhatsApp do abusador. Acredita-se que ela tenha feito o registro e publicação sem o homem perceber que estava sendo filmado.

Após a circulação das imagens, pessoas próximas aos envolvidos denunciaram o caso à polícia. Ainda conforme o órgão policial, após a denúncia o homem foi detido, prestou depoimento e, mesmo com o material comprobatório, foi liberado horas mais tarde.

Segundo o G1, a vítima do estupro é sobrinha da então esposa do criminoso. A mulher teria pedido para o então companheiro cuidar da criança enquanto ela não estivesse em casa. Os dois teriam se separado após ela tomar conhecimento do crime.

Ao ser questionada sobre a soltura do abusador, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que apura as circunstâncias de um caso de estupro de vulnerável e que mais detalhes serão repassados posteriormente para que os trabalhos policias não sejam comprometidos..

Crime de estupro de vulnerável

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), passar a mão no corpo de menor de 14 anos ou cometer qualquer ato libidinoso com intenção de satisfação sexual configura crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

