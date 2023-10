Homem é preso por estupro e roubo após marcar encontro com mulher por rede social

Uma mulher de 26 anos foi estuprada e roubada por um homem que ela conheceu por uma rede social, na cidade de Itapipoca, no interior do Ceará. O suspeito do crime, Francisco Félix Magalhães, de 36 anos, foi preso nesta segunda-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, Francisco criou um perfil utilizando informações falsas para atrair a vítima, que mora em um município vizinho. Após troca de mensagens, a mulher aceitou viajar até a cidade do suspeito para encontrá-lo.

VEJA MAIS

No encontro, Francisco teria dopado a vítima e a estuprado. Em seguida, ele teria roubado alguns pertences da mulher. O homem foi denunciando pouco tempo depois.

Após investigações, o Departamento de Inteligência Policial (DIP) localizou e prendeu o suspeito, no bairro Maranhão. Na unidade policial, o homem foi autuado por estupro e roubo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)