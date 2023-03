Adolescente de 17 anos desaparece após marcar encontro pelo Facebook

A família de Sthefany Neves está em busca de notícias da adolescente de 17 anos, que desapareceu na última sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. De acordo com a mãe da garota, Gessica Marinho das Neves, Sthefany saiu de casa, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, afirmando que iria para um local próximo, mas, estaria de volta às 22h. Entretanto, dla não mais retornou.

A família conseguiu identificar que Sthefany havia marcado um encontro com um homem pelo Facebook, cujo perfil indicava "relacionamento sério" e apontava a Ceasa como local de trabalho. No domingo, Gessica registrou o desaparecimento da filha na 54ª DP (Belford Roxo) e, segundo ela, foi informada pela polícia que a investigação será repassada para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Conversa foi acessada, mas perfil foi apagado

Ainda de acordo com Gessica, a família conseguiu acessar a conversa de Sthefany com o homem, que mora em Acari, na Zona Norte do Rio, porque a garota saiu de casa sem o celular. Ela estuda no 9º ano do Ciep Bom Pastor e, segundo a mãe, confia demais nas pessoas, o que preocupa a família. O perfil do suspeito foi apagado.

A semana passada foi marcada pelo resgate de uma menina de 12 anos que havia sido levada de Sepetiba, na Zona Oeste da capital, e encontrada dias depois no estado do Maranhão.

Agora, a família de Sthefany Neves busca notícias sobre o paradeiro da adolescente desaparecida. Quem tiver informações sobre o caso pode ligar para o Disque Denúncia: (21) 2253-1177.