Theatro da Paz poderá se tornar Patrimônio da Humanidade; candidatura é avaliada em Belém

O Theatro da Paz, em Belém, pode se tornar Patrimônio da Humanidade. A candidatura do imóvel ao reconhecimento mundial está sendo debatida, em Belém. Um seminário, que será organizado pela gestão municipal de Belém e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), debaterá a estruturação e importância do Theatro da Paz. O evento será realizado nos dias 26, 27 e 28 de agosto e faz parte do início do processo de candidatura do imóvel histórico junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Além do Theatro da Paz, em Belém, o Teatro Amazonas, em Manaus, também será candidato a Patrimônio da Humanidade.

VEJA MAIS

Os representantes da gestão municipal se reuniram com a superitendente do Iphan, Cristina Vasconcelos, para debater a iniciativa que envolverá secretarias municipais que administram o entorno do Theatro da Paz, além da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Governo Federal. O objetivo do seminário é reunir técnicos, pesquisadores das universidades historiadores e a sociedade para debater toda a estruturação e importância histórica do Theatro da Paz e arredores.

Apesar do imóvel centenário ser administado pela Secult, a área do entorno do Theatro da Paz é de responsabilidade da Prefeitura de Belém. A superintendente do Iphan explica, que os debates com a administração municipal e estadual serve para ajustar e alinhar as ações para levar os teatros Amazonas e da Paz à Unesco com a finalidade de torná-los Patrimônio Histórico e Cultral da Humanidade. "Nós estamos iniciando a candidatura, que é um processo que dura de três a quatro anos", detalhou Cristina Vasconcelos.