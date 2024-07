35º Festival do Camarão de Oeiras do Pará é realizado neste domingo (21)

O município de Oeiras do Pará, no nordeste paraense recebe a partir de sexta-feira (19), a 35º edição do Festival do Camarão, sendo realizado até o domingo (21). O festival é considerado uma das principais manifestações de valorização da gastronomia e da cultura local. Entre as atrações deste ano estão Naldo o Ferinha, Viviane Batidão, Manu Bahtidão e a Aparelhagem Super Pop Live.

Os organizadores estimam que cerca de 50 mil pessoas compareçam ao festival. O evento é de grande importância para o município. O aumento do público em cada edição confirma o potencial para o fortalecimento da cultura, do turismo, da gastronomia e da economia do Município.