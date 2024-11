Testemunho da ressurreição permite enxergar além da vida terrena, diz padre Pighin

A morte e a ressurreição de Jesus mostram a verdadeira vida, que não é esta do mundo terreno, segundo o padre Cláudio Pighin. Ele ministrou, como toda semana, a missa na sede do jornal O Liberal neste domingo (17) e falou sobre esperança.

“Tudo passa. Temos esse testemunho, que nos permite enxergar além dos nossos fracassos, limitações e pobrezas. Se quisermos ser filhos de Deus, temos que confiar no Senhor”, afirmou.

"A esperança de um Jesus vivo nos dá mais coragem de enxergar melhor a nossa vida e a superar as nossas dificuldades", diz ele. (Igor Mota / O Liberal)

De acordo com o padre, a mensagem que ele queria passar era a de que muitas coisas tristes podem acontecer e abalar os homens, mas existe uma certeza: a vida do Senhor Jesus. Ela, diz Pighin, permite abrir os olhos e renovar as esperanças para uma vida que vai ser resgatada.

“Vai chegar a morte, mas ela não pode nos abalar, porque nós estamos vendo e temos essa esperança na vida de nosso Senhor Jesus, que nos testemunhou com a paixão, morte e ressurreição”.

Toda a natureza, segundo Pighin, será submetida à morte, e mesmo que o mundo terreno se abale e até desapareça, a vida de Jesus vai além disso.

“Agora, que se vive muito as doenças, câncer, tudo isso, a esperança de um Jesus vivo nos permite minimizar tudo isso, nos dá mais coragem de enxergar melhor a nossa vida e a superar as nossas dificuldades”, pontuou o padre Cláudio Pighin ao Grupo Liberal.

A celebração ocorre todos os domingos, às 11h, na sede localizada na avenida Romulo Maiorana, e é aberta ao público.