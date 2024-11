Homilia enfatiza necessidade de se confiar em Deus diante de dificuldades e sofrimentos

Na mensagem inesquecível no Evangelho (Mc 13,24-32), Marcos ressalta que "os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão". Essa colocação quer dizer que em meio a turbulências variadas os seguidores da mensagem de Jesus Cristo que conduz a Deus podem estar certos de que devem se manter firmes no compromisso com a vida e com o próximo, porque tudo passa menos as leis de Deus. Esse conteúdo é trabalhado pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, na Homilia deste final de semana.

O evangelista Marcos conta como Jesus apresenta o sentido da história do ser humano, ou seja, o Mestre não está preocupado com o futuro, que pertence ao Pai (Deus), como frisa o padre Claudio Pighin. Porém, orienta que os cidadãos devem avaliar as coisas ao redor para não se deixar enganar pelas aparências e, sim, saber discernir os novos tempos. Assim, mostra-se evidente o convite para se alimentar a esperança para a vida que se mostra escondida, mas que no fim dos tempos se tornará a realidade dos seres humanos.

"Marcos quis suscitar nas pessoas esperança e confiança em Deus. Todas as dificuldades da vida, os perigos até as situações mais dramáticas que podemos enfrentar não se tornam uma ameaça, porque a espera da vida gloriosa de Deus nos dará aquela força suficiente para podermos transcender todo o nosso sofrimento", destaca o padre Claudio.

Desse modo, o povo de Deus, ou seja, quem segue os ensinamentos divinos, será salvo, e essa salvação quer alcançar a humanidade toda, "revelando que o Deus de Jeus é o Deus de todos". Nessa ótica, Jesus ensina as pessoas a observar a natureza por meio da figueira: "Aprendam a lição da figueira: Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo".

"Assim, temos que saber ler a presença de Deus na nossa vida a partir da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Somos convidados a intensificar a contemplação do Projeto de Deus no mundo, a partir de Jesus. Nesse sentido, os eventos da vida cotidiana nos podem conduzir nessa trajetória de discernimento", enfatiza o padre Claudio Pighin.

"O Céu e a Terra passarão, mas as minhas palavras não passarão", reitera o padre, destacando que com essas palavras Jesus quer dar a total certeza do seu testemunho promovendo os seus discípulos à serenidade e, sobretudo, à fidelidade a ele. Por isso, finaliza o padre Claudio, todos precisam construir as suas vidas sob a Palavra de Deus, a fim de confiar em um futuro resplandecente, sem se apavorar com o dia e a hora da morte, porque o Pai tudo sabe.