Tradição e Fé: Missa realizada na Sede de O Liberal Fortalece Laços e Espiritualidade

Na manhã deste domingo, 10, a sede do jornal O Liberal foi palco de uma celebração especial, com a realização de uma missa presidida pelo padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém. A missa, que acontece todos os domingos, reuniu colaboradores do jornal e convidados para um momento de reflexão e fortalecimento espiritual. A celebração faz parte de uma tradição mantida há anos pela instituição, com o objetivo de promover a espiritualidade e o senso de comunidade entre os participantes.

Uma Celebração de Reflexão e Conexão

Ao longo da missa, o padre Cláudio trouxe uma mensagem de esperança e união, lembrando aos presentes a importância de manter-se firmes na fé e nos valores humanos, mesmo em tempos desafiadores. “A palavra de Deus nos ajuda a entender que para sermos verdadeiros caridosos, precisamos confiar nas escrituras sagradas. É isso que nos ajuda. Sem a confiança na palavra de Deus a nossa caridade pode ser prejudicada”, comentou o padre Cláudio Pighin.

A Importância para os Colaboradores e Convidados

Para aqueles que participam, a missa mensal na sede do jornal tem um significado especial. A celebração proporciona uma pausa na rotina e uma oportunidade de reconexão consigo mesmos e com os colegas. Willams Lima, colaborador do O Liberal, relatou a importância da missa: “É muito importante para todos nós momentos como esse. Pois a nossa alma fica muito melhor e mais leve. Também temos a oportunidade de agradecer a Deus por mais uma semana e por tudo que Ele faz na nossa vida. Não podemos perder a fé e a esperança”, detalha.

O Analista de Sistemas, Hezio Silva, é um dos convidados que participa da missa. Ele conta que é a segunda vez que participa da celebração com sua esposa e seu filho. Ele destacou como a mensagem proferida ajuda no seu dia a dia. “A mensagem traz um sentimento de paz, reflexão e ao mesmo tempo de gratidão. É algo que levo comigo para o resto da semana e me ajuda muito como pessoa”, afirmou.

Tradição e Fortalecimento Espiritual

A missa na sede de O Liberal não é apenas um evento religioso, mas um símbolo de integração e fortalecimento da equipe. A tradição de celebrar a fé e a espiritualidade em um ambiente de trabalho reflete o compromisso do jornal com o bem-estar integral de seus colaboradores e convidados.

A continuidade desse encontro mensal reforça o papel de O Liberal não apenas como um veículo de comunicação, mas como uma instituição que valoriza a união e o bem-estar de sua comunidade. Ao final da celebração, o padre Cláudio abençoou os presentes, encerrando a cerimônia com palavras de incentivo e fé.