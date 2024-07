Terminal Rodoviário de Belém e Terminal da praça Araújo Martins registram grande fluxo nesta sexta

O Terminal Rodoviário de Belém e o Terminal da Praça Araújo Martins, no bairro de São Brás, registraram intensa movimentação de passageiros na manhã desta sexta-feira (19). Por volta das 11h, muitas famílias e grupos de amigos esperavam o momento do embarque nos dois locais para aproveitar o terceiro fim de semana do “verão amazônico”. Entre os principais destinos dos viajantes estão os municípios do interior do Pará, além da ilha de Mosqueiro, distrito da capital paraense.

O previsto é que, ao longo do dia, o fluxo de passageiros aumente ainda mais em ambos os terminais. Quem aproveitou o fim de semana para viajar foi a universitária Gabriela Barbosa, de 27 anos, que escolheu como destino o município de Curuçá. Acompanhada do namorado, o bancário Victor Hugo Ferreira, 29, a expectativa do casal é desfrutar de um momento em família. A jovem lembra, ainda, que a cidade já é bem comum para ela, que sempre viaja para lá desde a infância.

“É um lugar onde minha família sempre viaja nas férias. A família se reúne sempre. A gente costuma passar um mês, mas voltaremos no domingo mesmo, porque meu namorado trabalha e eu tenho aula. Estou bem ansiosa para chegar em Curuçá, porque faz bastante tempo que não vou, desde 2019. Toda vez que a gente vai lá, tem bastante gente em casa. Fazemos um almoço, tem festa. Já é um costume da família”, afirma Gabriela.

Curuçá é o destino da universitária Gabriela Barbosae do namorado dela, o bancário Victor Hugo Ferreira (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Viajando para Curuçá pela primeira vez, Victor Hugo conta que o destino é bem acessível e fala da expectativa de aproveitar a viagem junto da família da namorada: “Nunca fui para lá. A família dela mora na cidade. Sempre tive curiosidade para saber como é. Viajar é sempre bom. É próximo, não é um destino tão distante. O custo também não é tão alto. A tia dela já estava há um tempo planejando a viagem. Consegui uma dispensa do trabalho e estamos indo”, conta o rapaz.

Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Diversão

Também rumo ao interior do estado, a atendente de vendas Lídia Dias, de 22 anos, optou por viajar com o grupo de amigos para a cidade de Moju. Eles passarão o fim de semana na casa da família da jovem. “A família da minha mãe é de Moju. Estamos indo para uma vila onde minha avó mora. A gente costuma ir bastante neste período de férias. E estamos levando nossos amigos pela primeira vez”, relata Lídia, que também estava junto da irmã dela.

A atendente de vendas Lídia Dias junto da irmã e do grupo de amigos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Vamos passar o fim de semana e voltamos no domingo ou segunda-feira, por aí. Mas, chegando lá, eu quero nadar no igarapé, quero tomar banho. Tenho um pouco de medo de igarapé por ser um pouco escuro, mas vou tentar ir. Eu já tinha prometido para a minha avó que a gente iria nas férias. Ela gosta muito de receber a gente, e ainda mais quando estamos acompanhados de amigos”, acrescenta.

Mosqueiro

Na Praça Araújo Martins, em São Brás, onde fica o terminal de embarque para a ilha de Mosqueiro, o fluxo de veranistas que seguiam rumo à bucólica para aproveitar o fim de semana também era grande na manhã desta sexta-feira. Mesmo debaixo de um sol intenso, a dona de casa Rosinete Pinheiro, de 53 anos, aguardava o momento de embarcar junto da família. “Estou indo a passeio. Todo ano a gente vai com as crianças. Tentamos aproveitar ao máximo, a cidade está bem corrida”, relata.

Dona de casa Rosinete Pinheiro viaja a Mosqueiro para se divertir (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A dona de casa disse, ainda, que não tem uma programação definida ao chegar em Mosqueiro, mas as praias são alguns dos atrativos ao chegar na ilha. Para ela, esse vai ser um momento de espairecer e fugir um pouco da rotina. “Vamos procurar ainda o local onde vamos ficar. Vamos passar o fim de semana. Segunda-feira voltaremos para Belém”, completa.

Reforço

Os moradores contarão com reforço na linha rodoviária Mosqueiro-São Brás, visando atender à demanda durante as férias de julho. A operação de reforço, que iniciou no dia 4 de julho, será realizada em todas as semanas do mês de julho, começando sempre na quinta-feira e encerrando na segunda-feira, como detalhou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Neste fim de semana, o reforço conta com o incremento de 26 ônibus, que poderá aumentar de acordo com o crescimento da demanda no decorrer dos dias. Nesta sexta-feira (19), a operação de reforço operacional para Mosqueiro, partindo do terminal de linha localizado na praça Araújo Martins, iniciou às 7h45 e seguirá até às 20h30. No sábado (20), a operação será realizada nos mesmos horários. Já no domingo (21), o reforço será das 7h30 às 20h.

VEJA MAIS

Já as viagens de retorno para Belém saem do terminal Maracajá, localizado na rua Pratiquara, em Mosqueiro. Nesta sexta-feira, começou às 11h e vai até às 21h45. No sábado, a ação seguirá ocorrerá neste mesmo período. E no domingo, o aumento da frota será das 11h às 23h15. Na segunda-feira, das 8h às 12h.

O valor da tarifa da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás é de R$ 6,40, sendo a meia passagem R$ 3,20. A isenção tarifária no transporte coletivo rodoviário municipal é garantida a idosos e pessoas com deficiência, crianças de até 6 (seis) anos, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Belém.

Em caso de reclamações relacionadas ao serviço do transporte coletivo, a Semob orienta o usuário a formalizar junto à Ouvidoria, nos canais de atendimento do órgão, pelo site da Semob, e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelo Whatsapp (91) 98415-4587. É preciso identificar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na traseira do veículo) e descrever a situação ocorrida, para que o órgão possa identificar a empresa, averiguar e tomar as providências cabíveis.