Linha fluvial Belém-Mosqueiro retoma a operação a partir desta sexta-feira (19)

A partir desta sexta-feira, 19, a linha fluvial municipal Belém-Mosqueiro, operada pelo navio Solimões, voltará a realizar a travessia para a ilha aos finais de semana. A linha, que é mantida pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), será retomada, em princípio, para operar nos próximos finais de semana de julho, como reforço à alta demanda de usuários do transporte público com destino a Mosqueiro durante o período das férias.

Operação

A embarcação, que tem capacidade para transportar 208 passageiros, realizará as viagens às sextas, sábados, domingos e segundas, sendo a saída de Belém prevista para às 7h30, com embarque no Terminal Hidroviário de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes. Em Mosqueiro, o navio sairá do Terminal Hidroviário de Mosqueiro - IP4, localizado na Vila, às 16h30, para voltar para Belém.​

A operação da linha retorna com o objetivo de suprir a alta demanda das férias, em complemento ao transporte por ônibus. “A linha fluvial entra como uma alternativa para quem vai para Mosqueiro. A princípio, a linha vai operar somente aos finais de semana porque vai atender à demanda turística, de quem está indo para Mosqueiro a lazer”, explica o chefe da Divisão de Transporte Hidroviário da Semob, Cássio Costacurta.

Serviço

O valor da passagem é de R$10,00 na sexta-feira e na segunda e nos sábados e domingos passa para R$ 20,00, sendo aceita a meia-passagem. A isenção tarifária é garantida aos idosos, pessoas com deficiência (PCD), crianças de até 6 (seis) anos de idade, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros, em serviço, conforme estabelece a Lei Orgânica do Município de Belém.

É obrigatória a emissão de bilhete de isenção para crianças acima de 1 ano de idade. Caso a emissão do bilhete não seja solicitada no guichê de venda, o embarque da criança não será autorizado. A medida é necessária para evitar a superlotação da embarcação.

Suspensão temporária

O navio Solimões estava com a operação suspensa desde o mês de março, devido à solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) para possibilitar a execução de serviços de manutenção corretiva na estrutura do flutuante do Terminal Hidroviário - IP4 de Mosqueiro, que é gerenciado pelo próprio órgão federal.