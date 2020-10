Terminal Rodoviário de Belém descumpre regras básicas em feriado que espera 8 mil passageiros

Além de filas e movimento intenso, as regras e protocolos para a proteção contra a covid-19 não estão sendo cumpridos no Terminal Rodoviário de Belém nesta sexta-feira (30), dia de aumento de procura para viagens ligadas ao feriado prolongado do Dia de Finados, lembrado na segunda-feira (2).

Esta manhã, a equipe da redação integrada de O Liberal verificou que não há álcool em gel disponível na área de circulação do terminal. A aferição de temperatura à entrada, um protocolo básico estabelecido para controle do coronavírus em tempos de pandemia, também não está acontecendo no acesso à área de embarques e desembarques.

Segundo verificou a reportagem, só algumas empresas estão fazendo controle nas filas, por conta própria, e antes dos embarques.

Poucas empresas têm cuidados nos embarques esta sexta (Akira Onuma / O Liberal)

Movimento é menor, mas ainda será alto este fim de semana



Ainda no início da manhã desta sexta (30), a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), responsável pela administração do Terminal Rodoviário de Belém, disse que a expectativa é que o feriado de Finados (2020) sofra uma queda de 20% em relação ao número de passageiros do ano anterior - quando embarcaram cerca de 10.203 passageiros. Estima-se que nesse feriado de 2020, em plena pandemia, 8.100 passageiros sejam embarcados entre esta sexta (30) e segunda-feira (2).

Mosqueiro e Salinas são destinos mais procurados (Victor Furtado / O Liberal)

Segundo diz a Sinart, Mosqueiro, Salinas, Bragança, Marudá, Colares e Vigia são os destinos mais procurados pela população no Pará. Sobre medidas de segurança, a Sinart limitou-se a dizer que "ainda são as mesmas".

A redação integrada de O Liberal solicitou à Sinart um novo posicionamento frente à situação verificada e aguarda retorno. Acompanhe.