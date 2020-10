Terminal Hidroviário não espera aumento de demanda média no feriado

O Terminal Hidroviário de Belém deve receber 2 mil pessoas, por dia, neste feriado prolongado de Finados. A estimativa é da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH). O órgão explicou que, devido à pandemia de covid-19, não deve fazer projeções, já que não há como prever o comportamento da população usuária.

Informalmente, funcionários do porto não estimam uma demanda muita intensa por conta do Dia do Servidor. Mas pode haver movimentação intensa, nos horários de pico — início da manhã e final da tarde —, a partir deste sábado, já com outras pessoas de folga e com o feriado de Finados na segunda. Mesmo eles não acreditam em algo que supere a demanda média diária.

"Dificilmente o terminal hidroviário fica muito lotado. Até acho que está tranquilo para um feriado desses. Não sei também se o pessoal não tá viajando por medo da covid-19. Enfim, até espero que não estejam mesmo. Eu só estou indo para casa mesmo e nem sairia se não fosse necessário", disse a autônoma Mônica Rocha.

Na entrada, usuários são orientados sobre obrigatoriedade das máscaras, têm as mãos higienizadas e temperatura verificada. Só que muitos pedem para o termômetro ser apontado para o pulso, que não faz sentido. (Victor Furtado / O Liberal)

Alguns usuários ainda tentam passar sem máscara, mas são barrados

A CPH garantiu que, desde a entrada, usuários são orientados sobre uso obrigatório de máscaras. Os funcionários dizem que algumas pessoas ainda tentam passar sem máscara, mas são barradas por seguranças. Ainda na porta, as pessoas têm a temperatura verificada e as mãos higienizadas com álcool 70%.

Devido a fake news, muita gente exige que os termômetros infravermelhos sejam dirigidos aos pulsos e não às testas. O que não faz sentido, já que o aparelho é para ser usado na testa e não representa risco algum. Só que também não adianta ser usado sem um tempo entre cada pessoa. Nisso, o protocolo de segurança contra a covid-19 está falhando.

"Estamos adotando as medidas desde o início da pandemia, oferecendo álcool gel nas dependências do terminal e orientado sobre uso da máscara e distância de segurança", ressaltou a CPH em nota. Só que nas cadeiras, não há muitas orientações sobre a distância segura entre pessoas.