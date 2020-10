Confira o que abre e o que fecha em Belém no feriadão

Por conta do feriado de Dia dos Finados, que ocorre na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, muitos espaços públicos e privados terão seus horários e esquemas de funcionamento alterados, até mesmo desde a sexta-feira, dia 30 de outubro.

Confira:

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que, nos dias 30 de outubro e 2 de novembro, funcionarão normalmente o Hospital Humberto Maradei Pereira, no Guamá; o Hospital Mário Pinotti, no Umarizal; o Hospital Geral de Mosqueiro; a Central de Regulação de Leitos; a urgência e emergência odontológica do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), a Central de Ambulâncias do Samu; o Centro de Informações Toxicológicas de Belém (CIT); as Unidades Municipais de Saúde (UMSs) do Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Baía do Sol, Benguí I e Icoaraci; e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Icoaraci, Sacramenta, Terra Firme, Jurunas e Marambaia.

Bancos

Segundo o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Pará, não foi acordada nenhuma definição oficial de funcionamento para esse feriado, podendo cada banco decidir por si só o seu funcionamento. Porém, historicamente, nenhuma agência bancária costuma abrir durante o feriado do Dia dos Finados.

SeMob

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informou que nesta sexta-feira, dia 30, o atendimento ao público realizado na Estação Cidadania do shopping Pátio Belém, localizado na travessa Padre Eutíquio, será suspenso em virtude do ponto facultativo do Estado para o Dia do Servidor.

Já a central de atendimento Bel Fácil, localizada no Parque Shopping, atenderá das 9h às 12h recursos de multa, indicações de real condutor e liberações de veículos guinchados, com distribuição de apenas 50 senhas a partir das 9h. Estarão disponíveis, das 9h às 15h e sem a necessidade de senhas, os demais serviços da unidade, como ouvidoria, solicitação de credencial de estacionamento para idoso e pessoas com deficiência, solicitação de segunda via de Passe Fácil Estudantil e Especial, solicitação de primeira e segunda vias de Passe Fácil Sênior e carregamento de Vale Digital.

O funcionamento na sede administrativa do órgão, localizada no shopping It Center, na avenida Senador Lemos, continuará no horário regular de 8h às 17h, sendo que o serviço de protocolo geral funcionará de 8h às 14h, enquanto que demandas de outros órgãos públicos, oficiais de justiça e documentos encaminhados diretos à Superintendência poderão ser protocolados até às 17h.

A Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (COAU), localizada na avenida Governador José Malcher, número 2480, continuará funcionando das 9h às 13h. Para utilizar os serviços dessa unidade, o interessado terá de agendar seu atendimento pelo telefone 98421-5014

Hemopa

Nesta sexta-feira, dia 30, em todo o Pará, só funcionará para coleta de sangue a sede da Fundação Hemopa, no bairro Batista Campos; e a unidade de coleta do shopping Castanheira, em Belém. Os dois locais funcionarão das 7h30 às 17h. Já no sábado, dia 31, o funcionamento será normal. No feriado, dia 2, todas as unidades de coleta da Fundação Hemopa estarão fechadas.

Seplad

Segundo nota emitida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), todas as unidade estaduais das Estações Cidadania estarão fechadas na próxima sexta-feira, dia 30 de outubro, e na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro.

Iasep

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) estará fechado, com exceção da Central de Leitos, que funciona 24 horas.

Sefa

A sede da Secretaria de Estado da Fazenda e unidades regionais não funcionarão no feriado, mas as unidades do interior funcionam normalmente.

Ceasa

O mercado funcionará normalmente no feriado de segunda-feira, dia 2.

Cosanpa

As lojas de atendimento ao cliente estarão abertas das 08h às 17h da sexta-feira, dia 30. Já na segunda-feira, dia 2, estarão fechadas. O atendimento online e por telefone funcionará normalmente, 24 horas por dia.

Terminal Hidroviário

O terminal terá funcionamento normal, de 6h às 20h. É possível checar horário de viagens no site: www.cph.pa.gov.br

Órgãos Estaduais

Os demais órgãos da administração direta e indireta do Estado não funcionarão na sexta-feira, dia 30, em razão do ponto facultativo do Dia do Trabalhador, e nem no feriado de Finados na segunda-feira.

Mangal das Garças

Haverá funcionamento normal do espaço nos dias 30 e 31 de outubro, e, nos dias 1 e 2 de novembro, o funcionamento irá das 8h às 18h. O Mangal das Garças costuma fechar nas segundas-feiras para manutenção, mas nessa segunda-feira funcionará excepcionalmente das 8h às 18h, a fim de que o público tenha mais uma opção de lazer no feriado. Em função disso, o espaço fechará na terça-feira, dia 3, para realização da manutenção semanal.

Estação das Docas

O complexo turístico terá horário normal durante todo o final de semana e feriado, funcionando das 10h às 24h.

Parque do Utinga

Haverá funcionamento normal nos dias 30 e 31 de outubro e das 6h às 17h nos dias 1 e 2 de novembro.

Espaços culturais

Funcionarão normalmente na sexta-feira, dia 30, incluindo Museus do Estado, Parque da Residência e similares. Na segunda-feira, dia 2, todos os espaços serão fechados, menos o Porto Futuro, que funcionará das 06h às 22h.

FUNCIONAMENTO DOS SHOPPINGS DURANTE O DIA 2 DE NOVEMBRO

- Shopping Metrópole Ananindeua:

Lojas, Praça de Alimentação e Espaços de Lazer: das 12h às 22h

Restaurantes: das 12h às 23h

Lotérica: das 12h às 18h

Supermercado: das 8h às 22h

Academia: das 9h às 15h

Laboratório: fechado.

- Shopping Castanheira:

Lojas: das 11h às 21h

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

Parque de Diversões: das 14h às 22h

Academia: das 9h às 15h

- Shopping Pátio Belém:

Lojas: das 11h às 21h

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

Academia: das 9h às 15h

Cinema conforme a programação

- Parque Shopping:

Lojas: das 11h às 21h

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

Cinema de acordo com a programação

-Boulevard Shopping:

Lojas: das 11h às 21h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 24h

Cinema conforme a programação

- Bosque Grão Pará:

Lojas: das 11h às 21h

Praça de Alimentação e Espaços de Lazer: das 11h às 22h

Cinema conforme a programação.