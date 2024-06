VÍDEO: Tartarugas Ninja no Curió-Utinga? Tampa de bueiro se movimentando causa espanto em moradores

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela rua do Utinga, no bairro Curió-Utinga, em Belém: uma tampa de bueiro foi vista se movimentando. O momento surpreendeu aqueles que estavam nos arredores, que viralizou no último fim de semana. Nos comentários de uma publicação, um usuário das redes sociais fez referência do episódio com os personagens de “Tartarugas Ninja”, heróis de revista em quadrinhos e série que se escondiam em bueiros.

No post, o autor afirma: “‘Tartarugas Ninjas’ fazendo alguma festa na rua do Utinga”. O vídeo já soma mais de 2 mil curtidas e cerca de 150 comentários. Outro internauta também comenta a cena, brincando: “Rock doido do Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo”, escreve. Já outras pessoas brincaram ao falar que seria o boitatá - cobra de fogo do folclore brasileiro - passando por debaixo da tubulação da capital paraense.

Outro internauta comentou, ainda, que isso não é novidade na área. “Não é a primeira vez que isso acontece. Teve uma vez em que a tampa saiu devido à pressão [de água]” Ainda bem que não atingiu ninguém, porque essa tampa pesa. Dessa vez não saiu, mas todo cuidado é pouco”, alerta. “De novo? Todos os anos eles fazem festa junina subterrânea [fazendo referência às Tartarugas Ninjas]”, comenta outra pessoa.