Idoso cai em bueiro de calçada após tampa ceder; vídeo

Um idoso de 69 anos caiu em um bueiro de esgoto que estava com a tampa mal colocada enquanto caminhava em uma calçada na cidade de Botafogo, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (22). Câmeras de monitoramento registraram todo momento. Assista:

Nas imagens, divulgadas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo, é possível ver que o idoso, identificado como Sérgio Coelho, andava normalmente pela calçada quando, ao pisar na tampa do bueiro, acabou despencando repentinamente. Ele sofreu escoriações e ficou com dores pelo corpo.

À emissora carioca, o idoso contou que, às vésperas de completar 69 anos, saiu do prédio onde mora sua mãe, com um recipiente de sopa nas mãos, quando, ao pisar na tampa do bueiro, acabou caindo. Preso pelos braços, ele por pouco não caiu para o fundo do bueiro, que tem cerca de 2 metros de profundidade.

"Agora está tudo bem. Mas, na hora foi um susto danado. Se você me perguntar como eu caí, eu não sei. A minha mãe mora nesse condomínio e eu venho almoçar com ela todo dia. Na hora que eu saia de casa com um tupperware de sopa, eu simplesmente, quando me dei conta, estava preso em um bueiro, de quase dois metros de profundidade, pelos braços", relatou ele ao telejornal.

Apesar de não sofrer ferimentos sérios, Sérgio sofreu escoriações e ficou com dores pelo corpo. O caso ocorreu próximo ao Centro Municipal de Saúde Dom Hélder Câmara.

"[Fui para o hospital] e não fraturou nada. Sou um atleta, corro, e só ontem consegui caminhar na praia, mas eu senti dores. Eu não sabia que essa tampa estava com problemas. O condomínio disse que já haviam feito várias reclamações, a prefeitura esteve aqui, mas disse que o bueiro estava normal. É a mesma coisa o meu carro dar problema, eu chamo o mecânico e ele falar que está tudo normal", relatou o idoso.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)