VÍDEO: Idoso faz 'brincadeira', cai de ponte e desaparece em rio de Marabá

José Ribeiro de Cristo, de 64 anos, sumiu nas águas do Rio Itacaiúnas, em Marabá, após se desequilibrar e cair durante uma "brincadeira" na ponte. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (22), no município do sudeste paraense. A cena foi registrada em vídeo pela sobrinha da vítima, Nailda dos Santos, de 50 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros estão em busca do idoso, que submergiu e não foi mais visto.

As imagens mostram o momento em que o idoso se aproxima da contenção e pede para ser filmado pela familiar seguindo em direção à ponte. Em determinado momento, ele se debruça sobre a ponte e parece ter a ideia de ultrapassar a contenção.

Ele pede, então, para ser gravado "pisando do lado de fora" e chega a brincar com a possibilidade de cair no rio. Nailda aconselha que o tio não faça isso, mas ele sobe e consegue ir para o outro lado do guarda-corpo.

A mulher segue com a filmagem: "Olha onde está meu tio trepado", diz ela, em certo momento. Segundos depois, o homem se desequilibra e a mulher se desespera com a situação e solta o celular no chão. Enquanto a mulher grita por socorro, o homem diz para que ela o "solte". Depois, José parece cair e a mulher segue suplicando por ajuda.

De acordo com o portal Correio de Carajás, a sobrinha afirmou que a vítima não morreu durante a queda. A mulher alega ter visto José nadando alguns metros, antes de submergir e não ser mais visto.

José Ribeiro é natural de Rio Branco do Sul, no Paraná. Aposentado, ele estava em Marabá para comprar uma casa, já que planejava se mudar para a cidade. Entretanto, diante da recusa da esposa em vir com ele, o homem já havia desistido da ideia e estava a caminho do aeroporto João Rocha para comprar uma passagem de volta.

Foi nesse percurso que, acompanhado da sobrinha em um Uber, que ele pediu ao motorista que parasse para que fizessem umas fotos do Rio Itacaiúnas.

As buscas continuam.

Assista ao vídeo: