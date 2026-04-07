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‘Tarde Alegre’ terá programação especial para unir lazer e responsabilidade social nesta quarta (8)

A renda arrecadada será destinada à recuperação de pessoas com dependência de álcool e outras drogas

O Liberal
fonte

Edição anterior do evento. (Carmem Helena / O Liberal)

Nesta quarta-feira (8), a Casa de Plácido, localizada no bairro de Nazaré, em Belém, será cenário de um evento que une lazer e responsabilidade social: o ‘Tarde Alegre’, promovido pelo grupo de voluntárias Amigas da Esperança. O evento será realizado a partir de 16h, e terá como principal atração um bingo beneficente. O ingresso custa R$ 70,00, e toda a renda arrecadada será destinada às ações da instituição, que atua na recuperação de pessoas com dependência de álcool e outras drogas.

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Criada há cerca de uma década pelas Amigas da Esperança, a iniciativa acontece duas vezes por ano e já se consolidou como parte do calendário solidário da cidade. A proposta surgiu com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da Fazenda da Esperança, entidade ligada à Igreja Católica fundada há mais de 40 anos, em São Paulo, e reconhecida pelo trabalho de reinserção social e reconstrução de vidas.

A Unidade da Fazenda da Esperança em Mosqueiro, batizada de Nossa Senhora de Nazaré, atende pessoas em tratamento contra a dependência química. Fundada há 42 anos em São Paulo, a instituição é vinculada à Igreja Católica e tem como missão ajudar na recuperação de homens e mulheres que enfrentam problemas com álcool e outras drogas.

Serviço

Evento: Tarde Alegre – Bingo beneficente

Data: 8 de abril

Horário: 16h

Local: Casa de Plácido – bairro de Nazaré, Belém

Ingressos: R$ 70,00

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Belém
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