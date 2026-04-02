Fazenda da Esperança realiza missa com rito do lava-pés para internos em Mosqueiro

Internos da Fazenda da Esperança, localizada no distrito de Mosqueiro, em Belém, participaram nesta Quinta-Feira Santa (2) de uma missa presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. A celebração contou também com o tradicional rito do lava-pés, um dos momentos mais simbólicos da liturgia da Semana Santa, que remete ao gesto de humildade e serviço de Jesus Cristo.

De acordo com Luciano Figueiredo, coordenador da unidade, a vivência religiosa tem papel central no processo de recuperação dos internos. “A importância desse momento, principalmente nesse período em que estamos na Semana Santa, é passar a eles o significado da liturgia, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo na prática. A Fazenda da Esperança tem como base a recuperação por meio da evangelização. É a vivência concreta da Palavra, e esses momentos ficam marcados na vida deles, fazendo com que cada um viva verdadeiramente a mensagem de Deus”, destacou.

Luciano também ressaltou que a programação litúrgica é seguida integralmente pela instituição ao longo do ano. “Nós vivemos todos os momentos da liturgia e seguimos a liturgia. Todos os anos realizamos essa programação aqui”, afirmou.

O coordenador ainda destacou a dimensão da obra, que atualmente conta com 180 unidades espalhadas pelo Brasil e está presente em 29 países, somando 43 anos de atuação. No Pará, são oito unidades em funcionamento, incluindo a de Mosqueiro, que atende dezenas de internos em processo de reabilitação.