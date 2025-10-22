Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Sombrinhas de graça? Prefeitura de Belém lança serviço gratuito em 40 pontos da cidade

Iniciativa da Prefeitura em parceria com a iniciativa privada já conta com 20 pontos ativos na capital paraense

Hannah Franco
fonte

Prefeitura de Belém lança pontos de empréstimo gratuito de guarda-chuvas. (Reprodução/Instagram)

A população de Belém agora pode contar com sombrinhas gratuitas para se proteger do sol e da chuva. A Prefeitura anunciou, nesta quarta-feira (22/10), o sistema de empréstimo de guarda-chuvas compartilhados, que já está em funcionamento em 20 pontos da cidade e deve chegar a 40 locais nos próximos meses. A medida foi divulgada nas redes sociais do prefeito Igor Normando.

“Agora Belém vai ter sombrinha ou guarda-chuva de graça! É isso mesmo. A prefeitura, junto com a iniciativa privada, vai oferecer 40 pontos de retirada de guarda-chuva”, declarou o prefeito.

O serviço funciona por meio do aplicativo Rentbrella, já conhecido em outras capitais do Brasil. Os guarda-chuvas podem ser retirados e devolvidos em estações espalhadas por locais públicos, como os quiosques do Parque Linear da Nova Doca, onde o sistema já está ativo. Cada máquina possui até 100 unidades disponíveis.

Como funciona

As primeiras 24 horas de uso são totalmente gratuitas. Após esse período, é cobrada uma taxa de R$ 2 para cada novo ciclo de 24 horas. Sábados, domingos e feriados não entram na contagem de tempo.

Para utilizar, o usuário deve baixar o aplicativo Rentbrella, disponível para Android e iOS, fazer o cadastro e localizar o ponto mais próximo com guarda-chuvas disponíveis. A devolução pode ser feita em qualquer uma das estações do sistema.

Caso o usuário opte por não devolver a sombrinha, o valor total do item é de R$ 44, já considerando as taxas acumuladas após as 24 horas gratuitas.

De acordo com a Prefeitura, o serviço foi lançado oficialmente no dia 9 de outubro e é realizado por meio de uma parceria com a iniciativa privada. A administração municipal reforça que não há custos para os cofres públicos.

