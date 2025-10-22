Sombrinha de graça em Belém: saiba como retirar, devolver e usar o novo serviço

A Prefeitura de Belém lançou um novo sistema de empréstimo gratuito de sombrinhas, em parceria com a iniciativa privada, que promete facilitar a vida de quem precisa se proteger da chuva ou do sol na capital paraense. Atualmente, o serviço conta com 20 pontos de retirada e devolução já em funcionamento, e deve chegar a 40 locais espalhados pela cidade nos próximos meses.

O sistema é operado pelo aplicativo Rentbrella, o mesmo utilizado em outras capitais do país, e permite que os usuários retirem sombrinhas de graça por até 24 horas. Confira, a seguir, tudo o que você precisa saber para usar a sombrinha gratuita em Belém.

O que é o serviço de sombrinha gratuita em Belém?

O novo serviço permite que moradores e visitantes retirem sombrinhas de graça por 24 horas em estações automáticas espalhadas pela capital.

Cada estação possui até 100 unidades disponíveis e funciona de forma automatizada: basta o usuário usar o aplicativo Rentbrella para liberar o item. O empréstimo é gratuito nas primeiras 24 horas. Após esse prazo, o usuário paga R$ 2 por cada novo período de 24 horas. Sábados, domingos e feriados não são contabilizados.

📲 Como baixar o aplicativo Rentbrella?

Para usar a sombrinha gratuita em Belém, é preciso baixar o aplicativo Rentbrella, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos.

Veja o passo a passo:

Baixe o app Rentbrella, disponível para Android (Google Play) e iPhone (App Store). Faça o cadastro criando uma conta com nome, e-mail e número de telefone. É necessário cadastrar um cartão de crédito para cobranças eventuais. Ative sua localização. O app mostra os pontos de retirada mais próximos e a disponibilidade de guarda-chuvas em tempo real.

📍 Onde estão os pontos de retirada da sombrinha gratuita em Belém?

Atualmente, o sistema já funciona em 20 pontos da capital paraense, incluindo os quiosques do Parque Linear da Nova Doca. A previsão é que o serviço alcance 40 locais até o fim do ano.

Cada ponto possui uma máquina automática com até 100 guarda-chuvas disponíveis, permitindo que o usuário retire em um local e devolva em outro, de forma prática. No aplicativo é possível visualizar todos os pontos disponíves na cidade.

❓ Como retirar a sombrinha gratuita em Belém?

Depois de baixar o app e se cadastrar, siga este passo a passo para retirar sua sombrinha de graça:

Abra o aplicativo Rentbrella e localize a estação mais próxima Vá até o ponto escolhido e clique em “Quero um guarda-chuva” no app Escaneie o QR Code da estação para destravar a sombrinha Retire o guarda-chuva e use normalmente

Você pode devolver o item em qualquer outra estação Rentbrella. O sistema registra automaticamente a devolução e encerra o uso.

💰 Qual é o valor do serviço de sombrinha gratuita em Belém?

O serviço é gratuito, mas possui regras simples de cobrança após o período inicial:

Tempo de uso Valor Primeiras 24h Grátis +24h R$ 2,00 +24h adicionais R$ 2,00 Compra definitiva R$ 44,00

💡 Importante: sábados, domingos e feriados não contam como dias de uso.

Se você ultrapassar o período gratuito, o valor é cobrado automaticamente no cartão cadastrado no aplicativo.

🛍️ Pode ficar com a sombrinha?

Sim! Quem preferir ficar com o guarda-chuva pode comprá-lo diretamente pelo aplicativo após o uso.

O valor final é de R$ 44, já considerando as taxas acumuladas pelas 24 horas de empréstimo.

🌦️ O serviço de sombrinha de graça em Belém é gratuito?

Sim. O empréstimo é gratuito por 24 horas, sem custo inicial. Somente após esse período há cobrança.

Como o projeto é uma parceria público-privada, não há custo para a Prefeitura de Belém nem para os cofres públicos.

🧭 Como devolver a sombrinha gratuita em Belém?

A devolução é simples:

Localize uma estação Rentbrella no mapa do aplicativo Insira a sombrinha em uma das travas disponíveis Confirme a devolução no app

O sistema encerrará automaticamente o uso, e nenhuma taxa será cobrada se o prazo de 24 horas for respeitado.