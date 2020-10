Sintepp aponta que já podem ser 44 escolas municipais de Belém com casos de covid-19

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) aponta que já há 42 escolas com casos confirmados de covid-19. Faltam confirmações de mais duas: Alzira Pernambuco e Alfredo Chaves, que podem levar o total a 44. O número de casos é uma justificativa da entidade para a suspensão das aulas presenciais. Na tarde desta quinta-feira (29), a comunidade escolar da Alzira Pernambuco pode fazer um ato, cobrando a suspensão das aulas presenciais. Se até o dia 3 não houver definição, uma greve sanitária pode ser deflagrada.

LEIA MAIS:

No Pará, somente Belém mantém aulas presenciais, como aponta Miriam Sodré, secretária geral do Sintepp Belém. A rede estadual já suspendeu e outras escolas da Região Metropolitana de Belém também, frente a uma nova onda da doença, que é reconhecida pela prefeitura da capital. O levantamento de escolas municipais com casos de covid-19 foi entregue, com provas, afirma a entidade, ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Já há uma ação tramitando no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que pode dar parecer até o dia 3.

Miriam explica que havia atos previstos em Belém para esta quinta. Mas a categoria resolveu esperar até o dia 3, data de uma assembleia dos professores da rede municipal. Até lá, a esperança é que haja uma decisão do TJPA sobre suspensão das aulas. Caso não haja resposta do judiciário, então a greve sanitária poderá ser decidida e então deflagrada. "Não temos mais como segurar essa situação. E a Prefeitura de Belém não abre diálogo com a gente", critica a secretária geral do Sintepp da capital.

Além da suspensão da rede estadual, Miriam cita que as prefeituras de Ananindeua e Marituba, com comunidades escolares menores, optaram pela suspensão também por segurança. E a Prefeitura de Ananindeua, ressalta, fez testagem dos trabalhadores, algo que a categoria de Belém tem exigido.

A Prefeitura de Belém não reconhece a legitimidade do levantamento do Sintepp e garante estar acompanhando casos. A Redação Integrada de O Liberal aguarda posição sobre os casos da Alzira Pernambuco e da Alfredo Chaves. Nesta quarta-feira (28), ao solicitar entrada em escolas para conversar com professores e mostrar as medidas de segurança sanitária, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que "....por medida de prevenção ao novo coronavírus, não está sendo autorizado a circulação de pessoas fora do quadro de funcionários dentro das escolas".

"Destacamos ainda que a secretaria vem adotando todas as medidas necessárias para a prevenção da Covid-19 nas escola em todas as fases do retorno gradual das aulas.Em cada fase do retorno, consta com a frequência reduzida de alunos, ações de desinfecção das unidades com pulverizações; tapete com hipoclorito para higienização dos sapatos na entrada e saída dos alunos; controle de temperatura com termômetro de testa infravermelho; dispenses de álcool em gel e pias na entrada das escolas, com água e sabão para higienização das mãos", afirmou a prefeitura, por nota da Semec.