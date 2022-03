Shopping na Doca seguirá funcionando normalmente nesta sexta-feira (18)

O funcionamento do shopping atingido por um princípio de incêndio na manhã desta sexta-feira (18) em um restaurante, na praça de alimentação, seguirá normal ao longo do dia. A informação foi confirmada pela assessoria do estabelecimento, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco.

Em nota, a assessoria informou que "houve um incidente na cozinha de um dos restaurantes da Praça de Alimentação, mas foi prontamente contido pela equipe do shopping". Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMPA), que esteve no local, as chamas foram contidas e a situação estabilizada, mas ainda será preciso uma perícia para afirmar a origem exata do fogo. A suspeita, até o momento, é que as chamas começaram durante o manuseio de equipamento de fritura em um restaurante. Não houve feridos.