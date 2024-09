Setembro Amarelo: LBV oferece apoio à saúde mental de crianças e adolescentes na Grande Belém

No mês dedicado à prevenção ao suicídio por meio da campanha Setembro Amarelo, a Legião da Boa Vontade (LBV) intensifica ações de conscientização e apoio à saúde mental em todo o Brasil, incluindo no Pará, na Grande Belém. Na próxima quinta, 26, ocorre a última programação do mês alusiva ao assunto, com uma roda de conversa sobre saúde mental no Centro Comunitário de Assistência Social localizado em Ananindeua.

Adolescentes, jovens e idosos atendidos pela instituição, bem como suas famílias, receberão orientações sobre prevenção ao suicídio e cuidados relativos à saúde mental a partir do compartilhamento de informações com uma assistente social convidada.

De acordo com Ana Paula Ferreira, que trabalha no setor de relacionamento institucional da LBV, outras ações com encontros, rodas de conversa e atividades informativas foram realizadas ao longo do mês. No entanto, o suporte a saúde mental dos assistidos pela instituição é constante:

"A gente sempre tem essa preocupação. Nós já tivemos casos de adolescentes que passaram por isso, famílias que precisaram lidar com isso então a gente oferece o apoio e dá orientações para que eles identifiquem a situação de vulnerabilidade e busquem ajuda", diz Ana Paula.

A LBV informa que realiza, com o apoio de uma equipe multidisciplinar, uma série de oficinas lúdicas e culturais, que atuam como importantes ferramentas para a promoção do bem-estar emocional. Atividades como música, dança, esporte, teatro e artesanato são parte integrante do atendimento oferecido.

Alimentação nutritiva: cuidando do corpo e da mente

A LBV oferece refeições balanceadas e nutritivas aos seus assistidos, garantindo que eles recebam todos os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável. Essa preocupação com a alimentação reflete a compreensão de que um corpo bem nutrido é fundamental para uma mente equilibrada.

Para apoiar essa causa e conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela Legião da Boa Vontade nas quatro regiões do país, é possível acessar www.lbv.org.br. Informações também são divulgadas pelas redes sociais @LBVBrasil.