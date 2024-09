Setembro Amarelo: clínica em Belém oferece dia de apoio psicológico gratuito; veja como acessar

Uma clínica particular em Belém realizará, no próximo sábado, dia 21 de setembro, um dia de atendimento psicológico de urgência gratuito em alusão à campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. O serviço oferecerá escuta profissional para pessoas em sofrimento psicológico. Para participar, é necessário se inscrever por meio do formulário eletrônico.

A ação será realizada das 8h às 12h na clínica, localizada na travessa 14 de Março, número 683, entre as ruas Oliveira Belo e Diogo Moia. O público alvo são adolescentes maiores de 16 anos acompanhados de responsáveis adultos, porém, qualquer pessoa em sofrimento mental será atendida.

Durante o período, serão oferecidos acolhimento e escuta, buscando auxílio em caráter imediato, para que a pessoa consiga lidar com suas angústias, sofrimentos e dificuldades.

Serviço:

Data: 21/09/24

Horário: 08h às 12h

Público alvo: adolescentes maiores de 16 anos acompanhados de seus responsáveis e adultos.

Modalidade: Plantão Psicológico

Local: CDI Sâmia Salbé - unidade 14 de março.

Travessa 14 de março, 683, entre oliveira belo e Diogo moia.