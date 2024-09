Círio 2024: montagem das arquibancadas na avenida Presidente Vargas começa nesta segunda-feira (16)

Começou na manhã desta segunda-feira (16) a montagem das arquibancadas para a Trasladação e para o Círio de Nazaré 2024. Como de tradição, a estrutura está sendo montada na Av. Presidente Vargas, no bairro Campina, em Belém, que é parte do trajeto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A venda dos ingressos para as arquibancadas deste ano, que começou na última terça-feira (10), encerrou em menos de 24 horas.

Segundo a Diretoria de Festa de Nazaré (DFN), ainda não é confirmado se terá um segundo lote de venda. Isso porque a disponibilidade de demais ingressos depende da destinação dos ingressos da gratuidade, que poderão ser solicitados a partir desta terça-feira (17), às 7h, no site Lojinha do Círio. Os ingressos gratuitos são destinados para idosos, a partir de 60 anos, e pessoas com deficiência.

Entrega das gratuidades

Montagem das arquibancadas do Círio de Nazaré 2024 (Foto: Ascom DFN)

Já a entrega das gratuidades será no dia 25 setembro, das 8h às 15h, na Casa de Plácido, na sede da Diretoria da Festa de Nazaré, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário, mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto.

A DFN detalhou, ainda, que caso a pessoa não possa ir buscar a gratuidade, um representante deve comparecer com o documento da pessoa, mais uma procuração. No total, serão disponibilizados 1000 ingressos gratuitos, sendo 400 para o Círio e 600 para a Trasladação. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.