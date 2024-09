Círio 2024: veja como foi a vistoria no trajeto do traslado Ananindeua-Marituba

Representantes da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), da Diretoria da Festa de Nazaré, da Polícia Rodoviária Federal e de órgãos de trânsito e de segurança realizaram, na manhã desta segunda-feira (16), uma vistoria no trajeto do Traslado de Ananindeua e Marituba. O objetivo é avaliar o percurso da procissão para saber sobre as condições das vias de todo o trajeto e fazer os reparos necessários, principalmente no trecho da BR 316.

Após esta vistoria, a DFN vai analisar se algum trecho precisa de intervenção que possa modificar o percurso da romaria. O trajeto final da procissão será divulgado na entrega do roteiro das procissões, dia 1 de outubro, a partir das 19h, no auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré.

O diretor de Procissões da Diretoria da Festa de Nazaré, Antonio Sousa, explicou que uma das preocupações da Diretoria fica no trecho das obras do BRT-Metropolitano, na Rodovia BR-316. “Apesar de terem nos garantido que vão fazer de tudo para facilitar o percurso nesse perímetro, temos essa preocupação. Também temos a questão do retorno que é feito depois do viaduto do Coqueiro, que se não for possível, temos que achar uma solução também”, disse.

Antonio Sousa aponta outras preocupações, como a existência de possíveis obras no decorrer do percurso, buracos nas vias ou resto de obras deixados que possam de alguma forma impactar no fluxo do traslado. “Desde o ano passado, o percurso é de 53 quilômetros, com um tempo estimado de 10 horas, com saída às 8h e perspectiva de chegar às 18h. Mas se tiver alguma alteração para o percurso deste ano, ela será comunicada. O resultado de toda essa análise será divulgado dia 1 de outubro”, contou o diretor.

Pontos que merecem atenção

O diretor de Política de Segurança Pública e Prevenção Social da Segup, o Tenente-coronel da Polícia Militar do Pará Castro Alves, indicou que uma das principais preocupações é ponto próximo ao Shopping Castanheira e com as passarelas presentes na rodovia BR-316.

“Nós temos mais atenção com a obra na BR-316, que é para ver se está tudo já preparado para que a gente possa fazer algumas manobras. Como o retorno da primeira parada, o retorno para sair para dar continuidade à procissão. Então, esse talvez seja o principal ponto. Temos um outro ponto ali próximo ao Shopping Castanheira que também merece um cuidado, também pelo estreitamento, e as passarelas também são uma preocupação constante para nós”, disse o representante da Segup.

O Major do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Eduardo Rio Branco, alerta também para a preocupação com as passarelas, pois durante a procissão, é comum os fieis se aglomerarem nas passarelas, podendo gerar algum risco às pessoas e as estruturas da obra.

“A passarela é uma estrutura que não foi dimensionada para a população ficar em pé, mas sim para o público dela ficar transitando. Então, quando você fica em pé em cima dela, você já está usando ela com uma aplicação que não foi desenvolvida. Com isso, a gente vai verificar esses pontos se tem passarela sensível, com um deterioramento muito elevado, para evitar que essas pessoas que ficam lá na passarela venham a correr risco de, de repente, ter algum tipo de incidente lá”, explicou o major do Corpo de Bombeiros.

Acréscimo de 1,3 km no trajeto

Com algumas alterações que estão sendo estudadas pelos organizadores, a tendência é que o percurso do traslado possa aumentar em cerca de 1,3 km, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também está integrando a equipe de fiscalização nesta manhã.

“Houve algumas mudanças no percurso, principalmente em relação ao trajeto que vai percorrer o bairro do Coqueiro, que vai haver um retorno logo após a instrução das obras. E também no bairro Icuí-Guajará, onde tem uma mudança em relação à Rua Santa Fé, pois o percurso irá seguir reto, não dobrando mais nessa rua. Então, essas mudanças no percurso vai gerar um acréscimo de aproximadamente 1.300 metros”, destacou o Policial Rodoviário Federal M. Müller.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)