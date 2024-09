Árvore do Círio é item de decoração e homenagem para Nossa Senhora de Nazaré

Brinquedos de miriti, fitinhas coloridas, iluminação especial, santinhas de várias formas e até árvore do Círio. Belém já começa a ganhar a "cara" da festividade nazarena no mês de setembro. Seja na rua, nos estabelecimentos comerciais ou dentro das casas dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a decoração de fé já sinaliza que o período de homenagens começou para a grande procissão do segundo domingo de outubro.

A auditora Maria Angélica Sales, de 47 anos, tem a tradição de decorar sua casa com os símbolos que remetem ao Círio, juntamente com sua mãe Eunice Sales e seu filho Thales Sales. Ela monta uma árvore com todos os símbolos que possam remeter à festividade religiosa, dando início ao clima nazareno dentro de sua casa. A árvore dura em média 1 a 2 semanas para ficar pronta.

Maria Angélica Sales e sua mãe Eunice Sales montam sua árvore do Círio todos os anos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“A ideia surgiu na pandemia, estava pintando camisas com meu filho caçula para distração, quando pesquisamos ideias e vi uma árvore pequena de miriti cru, aí pensei, vou montar minha árvore do Círio, mas eu irei pintar os miritis com meu filho caçula para nos distrairmos, foi então que encomendei vários artigos de miriti cru da casa de palha, e começamos a pintar, casinha com os números da nossa casa antiga, barcos com os nomes dos meu filhos, berlinda com a Santinha, foram momentos lindos e aí montamos nossa primeira árvore do Círio cheia de fé e afeto”, conta a devota.

A partir daí, ela conta que, a cada ano, a árvore vai recebendo mais incrementos e enfeites, como novos artigos de miriti e as luzes usadas na árvore de Natal. “No ano seguinte coloquei as luzes de Natal, e elas ficaram belas. Desde então, usamos a árvore de Natal no Natal dos paraenses e quando chega perto do Natal, só nos recuperamos. Ela tem utilidade de setembro a dezembro. Esse ano comprei umas fitas personalizadas com as cores do Arraial do Pavulagem, e quero mais promesseiros para a minha procissão. Eu sou apaixonada pela nossa árvore do Círio”, enaltece Maria.

As 3 gerações da família trabalham para enfeitar a casa com artigos do Círio (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Devoção que vem desde a infância

Maria explica que sua devoção a Nossa Senhora vem desde a infância, quando acompanhava o Círio ao lado dos seus pais, e mesmo com a perda de seu pai às véspera de completar 13 anos, nunca deixou de acompanhar a festividade. Ela chegou a acompanhar a berlinda de perto por dois anos seguidos quando serviu na Força Aérea Brasileira (FAB), com isso, ela dedica a árvore do Círio em homenagem e agradecimento pelas bênçãos alcançadas.

“Fui militar da FAB por dois anos e consegui servir a Nossa Senhora no Círio, acompanhando ao lado de sua berlinda. Eu sou muito grata de ser filha de Nossa Senhora e saber que ela cuida de mim, então sempre que posso, eu a homenageio. E a árvore do Círio é só mais uma homenagem à nossa Mãezinha. Mas confesso que queria muito que se tornasse tradição para todas as famílias. Algumas amigas já seguem essa tradição”, disse.

A casa está pronta para receber os amigos e familiares no Círio (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A devota explica que a família vive o Círio de forma plena, recebendo amigos e familiares na Trasladação, no Círio, e no Recírio, reunindo todos ao redor da árvore para celebrar os belos momentos vividos ao lado de Nossa Senhora de Nazaré.

“Nós amamos o clima do Círio, a cidade fica com uma energia contagiante, uma aura de emoção à flor da pele que só quem vive pode expressar. Uma manifestação única de fé e amor. Eu, particularmente, acho espetacular”, expressa Maria.

Graça alcançada por meio de Nossa Senhora

Atualmente, Maria é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE), e ela conta que estar nesse cargo faz parte de uma graça alcançada por intermédio de Nossa Senhora, que a acolheu em um momento difícil de sua vida e que no momento que mais precisou, obteve esta benção.

“Eu era militar da FAB como temporária, e pela idade, teria que obrigatoriamente sair e ficaria desempregada, às vésperas de completar 46 anos. Estava com uma situação financeira complicada, até que um amigo do TCE, já concursado, disse que o órgão estava nomeando novos servidores após a pandemia, e que talvez chegasse em mim. Eu comecei a rezar para Nossa Senhora e pedir que isso acontecesse de uma forma que eu conseguisse sair da FAB, a tempo de receber minha indenização. Na madrugada do dia 16/05/2022 foi quando Nossa Senhora operou o milagre, pois eu recebi no grupo dos aprovados a publicação da minha nomeação, acho que era por volta de 5h da manhã, caminhei até a sala e comecei a chorar ajoelhada aos pés da imagem da Nossa Mãezinha”, lembrou ela.

Após passar por todos os trâmites até sua nomeação ao cargo que ocupa atualmente, Maria conta que, como forma de agradecimento, todo mês entrega 4 cestas básicas para a paróquia de Nossa Senhora, sendo 1 cesta por semana, como forma de gratidão. “Não é promessa, é apenas gratidão mesmo”, conclui.

Maria Angélica Sales, de 47 anos, tem a tradição de decorar sua casa com os símbolos que remetem ao Círio, juntamente com sua mãe Eunice Sales e seu filho Thales Sales (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Cidade decorada

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré estará mais iluminado neste ano com 6.754 enfeites com LED e quatro santas em 3D como parte da decoração da 232ª edição da festa. A ação é da Prefeitura Municipal de Belém, que começou a realizar as instalações no dia 2 de setembro, e com previsão de serem finalizadas até o dia 4 de outubro.

Também serão instaladas 4 santas em 3D em pontos diferentes da cidade. A principal delas mede 33 metros de altura e 11,60 m de largura e ainda terá local de instalação definido pelo Grupo de Infraestrutura do Círio devido à interdição de via por obras que ocorrem na Doca.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)