Sesma investiga surto de covid-19 no PSM da 14 em Belém

Cerca de 10 casos de covid-19 e um óbito, identificados no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti (PSM da 14 de Março), estão sendo investigados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Os casos começaram a surgir no último dia 3.

A Sesma informou que "...o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde recebeu, no último dia 3 de setembro, do Núcleo de Vigilância Hospitalar do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, a suspeita de três casos da covid-19".

"O Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, imediatamente, iniciou uma investigação epidemiológica no PSM da 14 de Março. Nesta quinta-feira, 9, 96 pessoas que tiveram contato com os infectados, tiveram amostras coletadas para a realização do exame RT-qPCR", comunicou o órgão, por nota.

Como medida preventiva, a Sesma isolou a área do surto "...e as pessoas que tiveram contato seguem em observação. A Sesma ressalta ainda, que solicitou o sequenciamento genético das amostras desses pacientes".