Anticovid-19: confira quem deve ser vacinado nesta sexta na Grande Belém

Nesta sexta-feira (10), a vacinação contra a covid-19 segue em todos os municípios da Região Metropolitana de Belém. Tem repescagem de 1ª dose, 1ª chamada para adolescentes, complemento do esquema vacinal e dose de reforço. Confira a agenda de cada município:

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) faz nesta sexta, em Belém, a repescagem de 1ª dose de vacina anticovid-19 para nascidos entre os anos de 1989 e 1994. São residentes da capital com faixa etária entre 27 e 32 anos completos ou a completar neste ano. Das 9h às 17h, com RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

No sábado (11), haverá repescagem de 1ª dose para jovens nascidos em 2003. Também haverá 1ª dose para gestantes a partir dos 12 anos completos (nascidas até 11 de setembro de 2009), puérperas e lactantes. E 2ª dose para gestantes, puérperas e lactantes que tomaram a 1ª dose até 31 de junho.

Foram realizadas mudanças em alguns pontos de vacinação. O posto localizado no Colégio do Carmo (Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha) não vai funcionar nesta sexta, mas abre normalmente no sábado (11).

O posto que fica na Igreja Matriz de Icoaraci (Praça Pio XII, nº 148) não funciona no sábado (11). Nos demais pontos, o atendimento segue normal, das 9h às 17h.

Pontos de vacinação em Belém

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha (não abre hoje)

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças (não abre amanhã)

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa - Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz - Reduto

26. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá

Ananindeua

Ananindeua vacina nesta sexta com a 1ª dose do imunizante contra a covid-19, os jovens de 14 anos completos. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforçou que o imunizante utilizado será o da Pfizer, liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em jovens entre 12 a 17 anos.

Das 08h às 13h, em oito pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; e Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8.

Marituba

Em Marituba, até sábado (11), segue a repescagem de 1ª para adolescentes de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades e para pessoas com 18 anos ou mais. Segue, ainda, a 2ª dose para quem já alcançou a data marcada na carteirinha de vacinação.

Das 9h às 16h, nas Unidades de Saúde da Família (USF); das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp); e das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Benevides

Benevides encerra nesta sexta a aplicação de 1ª dose para adolescentes de 12 a 14 anos com ou sem comorbidades. O município também disponibiliza a 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac. Das 8h às 13h, em quatro pontos: Ginásio Nagibão, UBS Santa Maria, UBS Benfica e Cras Murinin.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará encerra nesta sexta a 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais e a 2ª dose da Astrazeneca para quem está no prazo. Das 16h às 20h, no Centro de Saúde (Cesp).

Até sábado (11), Santa Izabel segue a 3ª dose para idosos com 70 anos ou mais. Das 8h às 12h, na Assembleia de Deus. Na quinta (09), a 3ª dose para profissionais da saúde foi suspensa antes de começar.

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará marcou para esta sexta a 1ª dose da Pfizer para pessoas de 12 anos ou mais sem comorbidades. Será das 8h30 às 12h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.