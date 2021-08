'É estranho', diz diretor da Sesma sobre anúncio de 3ª dose anticovid por parte do Ministro da Saúde

O anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o início da aplicação de uma terceira dose de vacina anticovid ainda é algo distante para a capital paraense. Durante entrevista ao Bom dia Pará da TV Liberal, nesta quinta-feira (19), o diretor de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cláudio Salgado, disse ter recebido a declaração com estranheza.

"Nós estamos com dificuldades de receber do Ministério da Saúde até a primeira dose de vacina para pessoas que ainda não tomaram nenhuma. Então, é estranho ouvir isso do Ministério da Saúde, que vamos fazer uma terceira dose para idosos e profissionais de saúde, nesse contexto. Nós também achamos que é importante a terceira dose, claro. Mas nós temos hoje um passivo ainda enorme de muita gente que não tomou nem a primeira dose ainda", disse.

A estimativa é que pelo menos 250 mil pessoas na capital paraense ainda não tenham tomado a primeira dose anticovid, segundo dados da Sesma. "As pessoas precisam ficar atenta porque estamos antecipando doses", afirmou Salgado.

Quem, por alguma razão, perdeu a data de vacinação, pode solicitar um novo agendamento na repescagem da Sesma (Secretaria Municipal de Saúde) pelo email: vacinabelem@sesma.pmb.pa.gov.br.

O acompanhamento da solicitação pode ser feito pelo belemvacinada.com.br, canal também utilizado para tirar dúvidas, realizar o cadastramento para voluntários que desejam trabalhar na campanha e cadastramento de acamados que precisam ser vacinados em casa. Pessoas que tomaram a primeira dose em outro município podem solicitar também no site a aplicação da segunda dose em Belém, após apresentação de justificativa.