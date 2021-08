Colégio Marista suspende aulas presenciais após surto de covid-19

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré suspendeu, nesta quinta-feira (19), as aulas presenciais das turmas dos 1º anos do Ensino Médio. A medida ocorreu após a escola ser comunicada, na noite de quarta-feira (18), sobre um surto de covid-19 entre os alunos. Por meio da assessoria, a instituição de ensino informou que 15 casos da doença foram reportados oficialmente à escola. O ocorrido foi comunicado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

As aulas do Ensino Fundamental e Médio estão em modelo de ensino híbrido com a redução de 50% da capacidade das turmas presenciais, mantendo o rodízio dos alunos, informou ainda o colégio.

"O Marista ressalta que desde o início da pandemia tem cumprido rigorosamente as medidas preventivas de acordo com o protocolo das autoridades. Mas é necessário que a responsabilidade seja compartilhada por todos, mantendo o distanciamento, o uso de máscaras e evitando aglomerações fora do ambiente escolar. O Colégio contribuirá com a apuração pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica sobre as circunstâncias da contaminação do grupo de alunos, que teria ocorrido fora da unidade escolar", disse ainda a assessoria.