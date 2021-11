Sertanejo Thiago Costa deve passar por terceiro procedimento cirúrgico, diz assessoria

O sertanejo Thiago Costa deve ser submetido a uma terceira cirurgia, segundo informou a assessoria do artista à reportagem, nesta sexta-feira (19). Desta vez, o procedimento deve ser realizado em um dos joelhos, mas apenas quando o cantor se recuperar da última intervenção cirúrgica, realizada na quarta-feira (17). O paraense sofreu uma grave lesão na perna direita, onde teve uma fratura exposta, e também quebrou o antebraço direito.

Thiago Costa foi liberado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na quinta-feira (18). O cantor foi transferido para o quarto comum, onde pode receber visitas da família e da equipe que o acompanha.

"O quadro de saúde dele vem melhorando, mas como é um paciente com uma lesão grave na perna, ele vem recebendo um acompanhamento por uma equipe de profissionais formada por um ortopedista, um cardiovascular e um fisioterapeuta", afirmou a assessoria do cantor.

O resultado de uma bateria de exames a qual o artista foi submetido deve sair ao longo da próxima semana. Ainda não há, entretanto, uma previsão de alta para o sertanejo e nem uma estimativa de quando a agenda do cantor será retomada.

"Ele reagiu muito bem após a cirurgia do antebraço, que já está desinchando. O problema é a perna, que foi mais grave, e ele precisou colocar um fixador externo. Entre sábado (20) e segunda-feira (22), o ortopedista vai nos dar uma ideia da evolução dele", relatou a equipe de comunicação do artista.

Por conta do baixo estoque na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará (Hemopa), a família solicita que doações de sangue tipo A+ continuem sendo direcionados em nome do artista com as seguintes informações: Thiago Costa da Silva, hospitalizado no Hospital Metropolitano e código 708. Qualquer pessoa pode doar, conforme as regras de doação.

Entenda o caso

Thiago Costa sofreu um acidente na quinta-feira (11) passada, em Belém, após o jet-ski em que ele estava colidir com uma lancha. O acidente ocorreu nas proximidades do furo do Maguari, no bairro do Tenoné. O artista teve uma fratura exposta na perna direita e também quebrou o antebraço direito.

O sertanejo passou por uma cirurgia na perna direita durante a madrugada da última sexta-feira (12) e precisou passar por uma primeira transfusão sanguínea na noite do sábado (13), já que perdeu muito sangue. Segundo a assessoria do cantor, foram necessárias sete bolsas de sangue desde a primeira cirurgia. Na quarta-feira (17), ele passou por um outro procedimento cirúrgico, desta vez no antebraço.

O cantor paraense começou a carreira em Mãe do Rio, nordeste paraense, mas há dez anos se mudou para Belém e vem ganhando com a carreira artística no segmento sertanejo. Em junho deste ano, o artista se apresentou no Arraial Liberal, do Grupo Liberal, uma live especial que contou com vários artistas locais.