Thiago Costa sai da UTI no 6º dia de internação após acidente aquático

O cantor Thiago Costa recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na tarde desta quinta-feira (18), no Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde deu entrada no dia 11 deste mês, após sofrer um acidente aquático no furo do Maguari.

"Ele apresenta melhora nos resultados dos exames laboratoriais. Está consciente, orientado, não faz uso de oxigênio e segue sob o acompanhamento de equipe médica, com a presença de um ortopedista, um cárdio-vascular e um fisioterapeuta", informou a Assessoria de Imprensa do artista, no início desta noite, com base no boletim médico recebido dos doutores do Metropolitano.

A esposa de Thiago Costa está com ele no apartamento. "Ele fala com a esposa, normalmente, claro, tudo com calma e bem tranquilo", informou a Assessoria de Imprensa. "Graças a Deus, recebemos um ótimo boletim médico, está todo mundo bem feliz", complementou a Assessoria.