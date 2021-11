Cantor sertanejo Thiago Costa segue na UTI, consciente, estável, mas sem previsão de alta

O cantor sertanejo paraense Thiago Costa, que sofreu um acidente com moto aquática na noite da última quinta-feira (11), segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), na Região Metropolitana de Belém. Ele sofreu uma lesão grave na perna direita e fraturou o braço direito.

O estado de saúde do cantor é estável, mas ele segue sem previsão de alta, conforme informou a assessoria de imprensa dele, na noite deste domingo (14), por meio de nota divulgada nas redes sociais. Thiago Costa está consciente, aguardando uma cirurgia que deve ser realizada no braço direito, nesta semana.

Leia a nota na íntegra:

"Nosso querido Thiago continua na UTI. Seu estado de saúde é estável. Ele está consciente, está se alimentando e não tem previsão de alta da UTI, por se tratar de uma lesão grave na perna direita. Ele também quebrou o braço direito e deve fazer uma cirurgia no braço durante essa semana. Pedimos aos fãs, amigos e admiradores as orações pela recuperação do nosso potência. Ele precisa disso agora, de boas energias", disse a nota.

Transfusão

No último sábado (13), a assessoria de Thiago Costa disse que, em virtude da gravidade da lesão na perna, o artista perdeu muito sangue e precisou passar por transfusão na noite de sábado. A assessoria informou que duas bolsas já foram necessárias para o artista.

Em nota anterior, a assessoria também já fez questão de ressaltar que o acidente foi uma fatalidade no momento em que o artista fazia um passeio em família pelo rio Maguari. "Muitas pessoas chegaram a falar que mais pessoas tinham saído feridas, mas isso não ocorreu. Apenas o Thiago foi atingido", declarou.

Outra informação passada pela assessoria é que a lancha não atropelou o "jet-ski", como foi comentado nas redes sociais. A moto aquática foi arremessada e o cantor colidiu na lateral da lancha. O impacto foi forte e ele acabou quebrando o braço e a perna direita.