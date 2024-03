Sermão das Sete Palavras termina e fiéis têm momento ao lado da imagem do Senhor Morto

O Sermão das Sete Palavras terminou por volta das 15h desta Sexta-feira Santa, 29 de março, na capela do Colégio Santo Antônio, em Belém. Após o fim da cerimônia, os fiéis permanecem no templo em momento de contrição que simboliza a morte de Jesus Cristo no calvário. Uma imagem representativa do Senhor Morto permanece exposta por alguns minutos para que os fiéis possam chegar perto.

Esta foi a 145ª edição do Sermão das Sete Palavras, que foi conduzida pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Paulo Andreolli. A cada ano, o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, escolhe um pregador diferente para o sermão.