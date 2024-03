Sexta-feira Santa: Sermão do Encontro é marcado por muita chuva, em Belém

Na manhã desta sexta-feira Santa (29) o Sermão do Encontro iniciou por baixo de muita chuva, em Belém. Os devotos permaneceram em frente a Igreja das Mercês, local onde ocorreu a união entre os fiéis que chegaram junto com a Procissão do Senhor dos Passos, do bairro da Campina, e da procissão de Nossa Senhora das Dores, que veio da Cidade Velha. Por volta de 8h, teve início o chuvisco, que se intensificou por volta de 10 hrs. Várias pessoas pegaram chuva, mas ainda assim permaneceram no local.

O sermão marca o momento em que a Virgem Maria encontra com seu Filho, carregando a cruz no caminho do Calvário, pelas ruas de Jerusalém, depois de ser flagelado, coroado de espinhos e condenado à morte por Pilatos. Neste momento reflete o caminho doloroso percorrido por Nosso Senhor Jesus Cristo junto a Nossa Senhora até o calvário, caminho onde Jesus remiu os nossos pecados, e nos mostrou o maior ato de amor.

O encontro das imagens na Igreja de Nossa Senhora das Mercês ocorreu por volta das 10h50. Debaixo de muita chuva, os santos foram levados pela rua 15 de Novembro até a Catedral, sempre acompanhados pela multidão de devotos. Neste ano, o pregador será o Padre Carlos José Almeida Sousa, Pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, do bairro do Tenoné. Para ele, o sermão do encontro é um marco na vida da Semana Santa da igreja local.

"Fui convidado pelo arcebispo esse ano e com muita alegria acolhi esse convite. O desafio é refletir com a comunidade neste momento sobre este encontro de Maria com Jesus no caminho do calvário. E este ano queremos tratar sobre a questão da família, dos jovens, que vivem de alguma forma esse processo de calvário em suas vidas. E fazer com que se conflua com a nossa realidade para que possamos fazer uma reflexão de esperança, que nos faça crescer em fé, ser pessoas melhores na caminhada. Acima de tudo, entender que é um processo para viver a páscoa do Senhor”, declarou o Padre Carlos José.

