Semob diz que furto de fiação elétrica compromete embarques em terminal do BRT de Icoaraci

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que o terminal Maracacuera, em Icoaraci, teve as fiações elétricas da sala de máquinas furtadas durante a madrugada deste sábado, 31 de agosto.

Para garantir que a operação do transporte ocorra sem prejuízos aos usuários, a Semob informa que a linha Paricás-Maracacuera fará o trajeto até o terminal Mangueirão, tanto na ida como na volta. E a linha Paracuri I-Presidente Vargas fará o trajeto de seu itinerário normalmente, no entanto, a linha não fará o embarque no terminal Maracacuera.

Já os embarques que seriam realizados no sentido bairro-centro, no terminal Maracacuera, estão sendo realizados a partir da Estação Castro Moura, e no sentido centro-bairro o desembarque segue ocorrendo normalmente no terminal Maracacuera.

As medidas e ajustes adotados quanto ao serviço do transporte por ônibus permanecerão até a normalização da operação no terminal.

A Semob reforça que as demais estações e terminais do BRT, estão funcionando normalmente e informa que registrou Boletim de Ocorrência policial para abertura de inquérito e investigação de responsabilidades.

As providências necessárias já estão sendo tomadas para que o funcionamento seja restabelecido o mais breve possível.