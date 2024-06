BRT Belém: furto de fiação suspende embarques no Terminal Maracacuera e na Estação Tavares Bastos

A Polícia Civil investiga o caso de furto da fiação elétrica que abastece o Terminal Maracacuera e a Estação Tavares Bastos, do Bus Rapid Transit (BRT) Belém. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o crime ocorreu durante o fim de semana. Nesta terça-feira (18/06), foi confirmado pelo órgão que providências estão sendo tomadas para a normalização do funcionamento das estações.

Conforme a Semob, devido ao furto, os embarques nas estações afetadas estão suspensos temporariamente, sendo realizado apenas o desembarque de passageiros.

“A Semob reforça que as demais estações e terminais do BRT, estão funcionando normalmente. A autarquia registrou Boletim de Ocorrência policial para abertura de inquérito para investigação de responsabilidades. As providências já estão sendo tomadas para que o funcionamento seja restabelecido o mais breve possível”, informou em nota.

Conforme a PC: “equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no furto. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”.