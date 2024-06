BRT, BRS e VLT: entenda as diferenças entre os sistemas de transporte rápido

No universo dos transportes urbanos, termos como BRT, BRS e VLT são frequentemente mencionados, mas nem sempre é claro para todos quais são as diferenças entre esses sistemas. Embora todos sejam projetados para melhorar a eficiência e a qualidade do transporte público nas cidades, cada um possui características próprias e distintas aplicações. Vamos entender melhor cada um desses sistemas.

Bus Rapid Transit (BRT)

O Bus Rapid Transit, ou BRT, é um sistema de transporte público baseado em ônibus que opera em corredores exclusivos. Foi desenvolvido para proporcionar um serviço de alta capacidade e velocidade semelhante ao de um metrô, mas com custos significativamente menores.

Características

Corredores Exclusivos

Os ônibus circulam em faixas dedicadas, separadas do tráfego regular, o que minimiza os atrasos causados por congestionamentos.

Estações

As paradas de BRT são mais robustas e equipadas que pontos de ônibus comuns, muitas vezes com plataformas elevadas para facilitar o embarque e desembarque.

Prioridade nos Semáforos

O sistema pode incluir semáforos sincronizados que dão prioridade aos ônibus para reduzir o tempo de viagem.

Capacidade

O BRT pode transportar um grande número de passageiros, com veículos de grande porte e alta frequência.

Bus Rapid System (BRS)

O Bus Rapid System, ou BRS, é um sistema de faixas rápidas para ônibus que operam em vias compartilhadas com outros veículos, mas com alguns privilégios de circulação. É menos complexo e mais flexível que o BRT.

Características

Faixas Preferenciais

Em vez de corredores exclusivos, os ônibus utilizam faixas preferenciais que são compartilhadas com outros veículos em alguns trechos, especialmente em cruzamentos e entradas.

Menor Infraestrutura

As paradas são mais simples, semelhantes aos pontos de ônibus tradicionais, mas localizadas estrategicamente.

Sinalização

Pode incluir sistemas de sinalização e controle de tráfego para melhorar a fluidez dos ônibus.

Flexibilidade

Adapta-se mais facilmente a vias existentes sem necessidade de grandes obras.

Vantagens

Menor custo e tempo de implementação em comparação ao BRT.

Menor impacto urbano e ambiental, ideal para áreas com restrições de espaço.

Melhoria significativa na mobilidade sem a necessidade de grandes intervenções estruturais.

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)

O Veículo Leve sobre Trilhos, ou VLT, é um sistema de transporte ferroviário urbano que utiliza veículos leves operando em trilhos, normalmente ao nível da rua. Combina as vantagens do transporte ferroviário com a flexibilidade de operação urbana.

Características

Trilhos

Opera sobre trilhos instalados nas vias urbanas, podendo compartilhar espaço com outros veículos ou ter corredores exclusivos.

Paradas

As estações são mais simples do que as de metrô, geralmente ao nível da rua e com plataformas acessíveis.

Capacidade

Pode transportar um número moderado de passageiros, adequado para áreas urbanas de densidade média.

Sustentabilidade

Normalmente alimentado por eletricidade, o que reduz emissões de poluentes.

Vantagens:

Menor impacto ambiental devido ao uso de energia elétrica.

Conforto e segurança para os passageiros, com um serviço de alta frequência e pontualidade.

Integração harmoniosa com o ambiente urbano, sem necessidade de grandes obras de infraestrutura.