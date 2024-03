Semana Santa: veja ao vivo a Missa dos Santos Óleos em Belém

Presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, a Missa dos Santos Óleos (Missa do Crisma) é celebrada, na manhã desta Quinta-Feira Santa (28), na Catedral Metropolitana. A Quinta-feira Santa (28) é celebrada pela Igreja Católica com o olhar em dois aspectos da vida de Jesus: o seu Sacerdócio e o ápice de sua missão com a instituição da Santíssima Eucaristia. Na Missa do Crisma ocorrem dois momentos importantes: a renovação dos compromissos sacerdotais e a bênção dos Santos Óleos.

A Renovação dos compromissos sacerdotais é o momento pelo qual os presbíteros (padres) reafirmam, perante o arcebispo e os fiéis presentes, os seus compromissos de serviço ao povo de Deus. Por conta deste momento, todos os padres que atuam nas Paróquias da Região Metropolitana de Belém se fazem presentes, por isso que também esta celebração é conhecida como “Missa da Unidade”. Na manhã de quinta-feira santa, nenhuma outra missa é celebrada na Arquidiocese de Belém, o que reforça a união da Igreja, onde em uma única celebração todos estão presentes em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial.

Os Santos Óleos: nesta celebração também são abençoados os Óleos Santos dos Catecúmenos e dos Enfermos, também é consagrado o Óleo do Santo Crisma, esses óleos serão utilizados em todas as paróquias durante o ano litúrgico para os sacramentos do Batismo, Crisma, Ordem e Unção dos Enfermos.

Quais são os santos óleos?

O Óleo dos Catecúmenos

São destinados aos que serão batizados, o primeiro sacramento da iniciação cristã, a porta da fé;

Óleo dos Enfermos (Unção dos Enfermos)

Utilizado para os enfermos e necessitados de saúde, traz o conforto e a força do Espírito Santo para o doente no momento de seu sofrimento. O doente é ungido na fronte e na palma das mãos.

Óleo do Santo Crisma

É usado para os Sacramentos da Crisma e da Ordem, bem como na unção do batismo, que se unge a fronte; na Confirmação (Crisma) é o símbolo principal da consagração, também na fronte; depois da Ordenação Episcopal, sobre a cabeça do novo bispo; depois da ordenação sacerdotal, na palma das mãos do néo-sacerdote.