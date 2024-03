Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo? Entenda como funciona a data religiosa

A Quinta-feira Santa, celebrada no dia 28 de março neste ano, é uma das datas da Semana Santa celebrada pela Igreja Católica. O dia representa o início do Tríduo Pascal e é uma forma de lembrete da Última Ceia. Muito se acredita que a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa que antecedem o Domingo de Páscoa são um feriado prolongado. Porém, nem todas essas datas são consideradas feriado no Brasil. Abaixo, saiba se a Quinta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo.

Quinta-feira Santa é feriado?

No Brasil, a Quinta-feira Santa não é feriado nacional. Pelo contrário do que muita gente imagina, ela é um dia normal de trabalho, e quem faltar sem fazer acordo com o gestor pode ter o dia descontado.

Ponto facultativo

É comum que alguns estados e municípios decretam ponto facultativo na quinta-feira anterior na Páscoa. Em Belém, no Pará, por exemplo, a prefeitura decretou ponto facultativo nos órgãos da administração direta e indireta do município de Belém na próxima quinta-feira (28), em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo, na sexta (29). A medida consta da portaria n° 1.164, do dia 21 de março de 2024.

Mas o ponto facultativo não se aplica a serviços considerados essenciais à população, como unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) que possuem os serviços de urgência e emergência.

E as empresas privadas?

Na iniciativa privada, no entanto, as empresas decidem se dão folga para os funcionários na Quinta-Feira Santa. Caso não optem pelo dia não trabalhado, os colaboradores terão um dia de serviço normal.

A Páscoa é feriado nacional?

Diferentemente da Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa não é considerado feriado nacional. Mas, pode também ser considerado ponto facultativo, se optado pelas empresas contratantes.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com Heloá Canali)