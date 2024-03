Semana Santa: Terminal Rodoviário de Belém deve receber mais de 29 mil passageiros durante o feriado

O Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, na capital paraense, deve receber cerca de 29.200 passageiros durante o feriado prolongado de Semana Santa, entre quinta-feira (29) e domingo (31), como aponta a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart). No total, serão 20.100 embarcados e 9.000 desembarques no local, também de acordo com a Sinart.

Ainda segundo a entidade, o público esperado para este ano representa um aumento de 45% em comparação ao mesmo período de 2023. No ano passado, a estimativa da Sinart era que mais de 21 mil pessoas passassem pelo terminal - sendo, à época, uma previsão de cerca de 15.300 embarcados e 6.100 desembarcados.



Neste ano, os destinos mais procurados entre os paraenses nas viagens intermunicipais são: Mosqueiro; Curuçá; Vigia e Cametá. Já para fora do estado, os locais que mais têm buscas pelos passageiros são: Fortaleza; Recife; e São Luís.