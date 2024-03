Semana Santa: Traslado da Imagem do Senhor dos Passos é realizado nesta quarta; veja a programação

A Arquidiocese de Belém anunciou que, nesta na quarta-feira (27), será realizado o Traslado da Imagem do Senhor dos Passos (Jesus carregando a cruz), da Catedral Metropolitana (Praça Frei Caetano Brandão, Cidade Velha) para a Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Praça Santuário, Nazaré), após a Santa Missa das 18h, presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Cura da Sé. A programação faz parte da agenda de celebrações da Semana Santa organizadas pela Arquidiocese

De acordo com as informações passadas pela Arquidiocese de Belém, o traslado percorrerá a Rua Dr. Assis, Avenida Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, onde fará a tradicional parada na Paróquia Santíssima Trindade e segue pela Avenida Nazaré até a Basílica Santuário. A procissão é acompanhada por dezenas de fiéis com velas em punho, iluminam o caminho da procissão.

A Imagem do Senhor dos Passos ficará na Basílica até a Sexta-Feira Santa (29), quando sairá em procissão para a Igreja das Mercês, local do encontro com a Imagem de Nossa Senhora das Dores, às 10h, o momento faz memória do real encontro de Jesus com sua Mãe quando estava a caminho do Calvário. Por isso, o chamado Sermão do Encontro, que este ano terá como pregador o Padre Carlos José Almeida Sousa, Pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Tenoné, e tem início com o encontro das imagens à frente da Igreja das Mercês.

Serviço

Procissão do Senhor dos Passos da Catedral Metropolitana para a Basílica Santuário de Nazaré

Local: Catedral Metropolitana de Belém (Praça Frei Caetano Brandão – Cidade Velha)

Data: 27/03 (quarta-feira)

Hora: saída depois da missa das 18h

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)