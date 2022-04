Semana Santa: Saiba o que é o Sermão das Sete Palavras que relembram a morte de Jesus

O Sermão das Sete Palavras, ou das Três Horas de Agonia, é o segundo momento mais precioso para católicos em Belém. É um evento de reflexão sobre as últimas palavras de Jesus Cristo, já na cruz. A Capela de Santo Antônio ficou lotada. Esta é a 143ª edição e que volta a ter público, após o início da pandemia de covid-19.

O pregador é o Padre Glaudemir Simplício de Lima, prefeito de estudos dos seminários arquidiocesanos e professor da Faculdade Católica de Belém. "Jesus nos ensinou a enfrentar a morte com mansidão e esperança. Neste sentido, a morte se torna bela", comentou ele, ainda na Primeira Palavra.

As palavras, após cada sermão e reflexão, são intercaladas com música do Coral Santa Cecília.

Quais são as Sete Palavras?