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Semana Nacional de Museus: Planetário do Pará inicia programação alusiva nesta terça-feira (19)

O evento foca na popularização da ciência e valorização dos museus

O Liberal
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A iniciativa contará com palestras, exposições, oficinas, sessões de cúpula e ações educativas voltadas a estudantes e ao público em geral. (Foto: Monique Hadad)

A partir desta terça-feira (19), o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) promove uma programação especial, em alusão à 24ª Semana Nacional de Museus. Com o tema “Museus unindo um mundo dividido”, a iniciativa contará com palestras, exposições, oficinas, sessões de cúpula e ações educativas voltadas a estudantes e ao público em geral. O evento segue até sábado (23).

A Semana Nacional de Museus é promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e busca fortalecer o papel dos museus como espaços de educação, cultura, ciência e inclusão social. Neste ano, o tema propõe reflexões sobre o potencial dos museus para promover diálogo, integração e construção coletiva do conhecimento.

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A abertura oficial ocorrerá na terça-feira (19), às 8h30, no hall do Planetário, com a participação de representante da Pró-Reitoria de Extensão da Uepa (Proex); do diretor do CCPPA, José Roberto Silva; do docente da Uepa e coordenador do espaço da Biologia do CCPPA, Antonio Sérgio Carvalho; e do professor Joelson Lima Soares, da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Logo após a cerimônia de abertura, será realizada a palestra “Mar Perdido de Pirabas”, ministrada pelo professor Joelson Lima Soares e pela pesquisadora Laura Rojas, integrantes do projeto de extensão Paleoexploradores, da UFPA. 

Ainda na terça-feira, 19, haverá a inauguração da primeira etapa da exposição “O Mar Perdido de Pirabas: Uma viagem imersiva ao oceano primitivo do Pará”, projeto aprovado no edital Aldir Blanc de fomento à cultura, resultado da parceria entre o Centro de Ciências e Planetário do Pará e a UFPA. 

Conforme o professor Joelson Soares, a exposição busca proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva, capaz de transmitir a sensação de um mergulho em um oceano que existia há cerca de 23 milhões de anos. Durante o momento, os visitantes terão contato com a biodiversidade que habitava os antigos mares que inundavam porções continentais no nordeste do Pará, durante o período geológico conhecido como Mioceno. 

"Esse cenário está registrado nos abundantes fósseis de crustáceos, moluscos, mamíferos, peixes e tubarões que viveram em mares quentes, límpidos e rasos”, detalha. O professor explica que a UFPA, por meio da Faculdade de Geologia e do Instituto de Geociências, contribuiu com suporte acadêmico, acervo paleontológico, desenvolvimento do conteúdo científico e apoio logístico para o transporte, a confecção e o armazenamento dos materiais utilizados na exposição e nas atividades educativas. 

Além disso, pesquisadores, professores e estudantes participaram diretamente da elaboração de narrativas científicas, infografias e ações de divulgação do patrimônio paleontológico da Formação Pirabas.

O Centro de Ciências e Planetário do Pará ofereceu o espaço expositivo, apoio técnico e institucional para a montagem da exposição e a realização das atividades interativas entre a equipe do projeto, estagiários, funcionários e professores que atuam no Planetário, além de possibilitar a ampliação do alcance do projeto junto ao público escolar e à comunidade em geral. 

Confira a programação

Terça-feira (19)

Abertura oficial da programação “Museus unindo um mundo dividido”

Horário: 8h30
Local: hall do Planetário

Após a abertura, será realizada a palestra “Mar Perdido de Pirabas”.

Haverá também a inauguração da 1ª etapa da exposição “O Mar Perdido de Pirabas: Uma viagem imersiva ao oceano primitivo do Pará”

Quarta-feira (20)

Palestra “Astroquímica: unindo um mundo dividido”, ministrada pela professora Vania Lobo. 

Horário: 8h30

Programação alusiva ao Dia Nacional do Pedagogo

Palestra “Museus unindo um mundo dividido e a atuação do pedagogo no museu da Uepa”; mesa-redonda “Pedagogia em Museus de Ciências: pesquisa, mediação e inclusão na formação de públicos”; ação educativa “Memória e Mediação em Museus”

Horário: a partir das 14h30

Oficina “Microscopia: aprendendo a observar o mundo invisível”

Horário: a partir das 14h30

Visitação pública gratuita - centro de ciências e sessão de cúpula

Horário: 14h30 até 17h30

Quinta-feira (21) e sexta-feira (22) 

Visitas de diferentes escolas para ações educativas

Sábado (23)

Visitação gratuita ao CCPPA, com acesso ao centro de ciências e sessões de cúpula

Oficina “Prática de réplicas fósseis”
Horário: 9h às 11h30

Inauguração da exposição “Telescópios da Amazônia: Olhares do Norte para o Cosmos”
Local: sala de exposições temporárias do CCPPA

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