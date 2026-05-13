Estação das Docas celebra 26 anos com programação gratuita, shows e atrações culturais em Belém

A Estação das Docas vai celebrar 26 anos com uma programação gratuita de sexta-feira (15) a domingo (17). Durante os três dias de comemoração, o público poderá acompanhar shows musicais, apresentações culturais e atividades voltadas para toda a família. O evento será realizado no recuo dos Armazéns 1 e 2.

A abertura da programação será na sexta-feira (15), a partir das 18h, em clima de reggae com a DJ Cleide Roots. Em seguida, às 20h, a Banda Reggaetown sobe ao palco com um repertório marcado por clássicos do reggae e releituras de grandes sucessos mundiais.

“Estamos muito animados para mais um show na Estação das Docas, um lugar tão especial para muita gente. A expectativa é muito boa para o reencontro com esse público que sempre traz uma energia incrível”, destaca Bruno Rodriguez, vocalista da Banda Reggaetown.

No sábado (16), a programação segue às 18h com uma edição especial do tradicional Pôr do Som, desta vez comandado pelo grupo Trilhas da Amazônia, que levará ao palco música, dança e elementos da cultura popular amazônica. Às 20h, o grupo Pagode do Mirim encerra a noite com muito samba e pagode à beira da Baía do Guajará.

“É uma honra participar do aniversário da Estação das Docas, um espaço que representa a força da cultura e da identidade paraense. Estamos ansiosos para levar ao público a energia da cultura popular amazônica em uma apresentação marcada pela emoção, orgulho e valorização das nossas raízes”, afirmam Fábio Ferreira e Jair Apollo, coordenadores do Trilhas da Amazônia.

Toda a família

O encerramento da programação será no domingo (17), com atividades voltadas para toda a família. A partir das 17h, o público poderá participar de brincadeiras e recreação com a turma do Um Baú Animações, bem como do cortejo cultural com o Boi Veludinho. Em seguida, haverá o tradicional momento dos parabéns, em celebração aos 26 anos da Estação das Docas. A programação termina com show do cantor Markinho Duran, às 19h30.

Para Fernanda Scaramuzzini, gerente de Marketing e Cultura da OS Pará 2000, “celebrar os 26 anos da Estação das Docas é celebrar também a relação afetiva que o público construiu com esse espaço ao longo dos anos”. “Preparamos uma programação diversa, gratuita e pensada para reunir famílias, amigos, turistas e todos que fazem parte dessa história tão importante para a cultura e o turismo do Pará. Todos estão convidados para celebrar conosco esse momento especial”, completa a gestora.

Conscientização ambiental

Durante a programação de aniversário da Estação das Docas, o projeto EcoPará 2000, iniciativa de educação ambiental desenvolvida pela Organização Social Pará 2000, promoverá uma ação especial de conscientização ambiental.

O público poderá trocar três garrafas PET de 600 ml ou maiores, ou ainda 5 latinhas de alumínio, por um ecocopo exclusivo do projeto. O ponto de troca funcionará próximo ao palco durante a realização das atrações, nos dias 15,16 e 17 de maio.

Veja a programação completa

26 anos da Estação das Docas

Local: Palco montando na orla, no recuo dos Armazéns 1 e 2

Programação gratuita

15 de maio (sexta-feira)

18h – DJ Cleide Roots

20h – Banda Reggaetown

16 de maio (sábado)

18h – Pôr do Som especial com Trilhas da Amazônia

20h – Pagode do Mirim

17 de maio (domingo)

7h – Brincadeiras com Um Baú Animação + cortejo do boi veludinho

18h – Parabéns

19h30 – Markinho Duran