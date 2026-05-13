Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Estação das Docas celebra 26 anos com programação gratuita, shows e atrações culturais em Belém

Programação gratuita inclui shows, atrações culturais, recreação infantil e ação de conscientização ambiental entre os dias 15 e 17 de maio, no recuo dos Armazéns 1 e 2

O Liberal
fonte

Evento será um grande encontro entre o público, trabalhadores, artistas e todos que fazem parte da trajetória do complexo turístico, cultural e gastronômico (Foto: Divulgação)

A Estação das Docas vai celebrar 26 anos com uma programação gratuita de sexta-feira (15) a domingo (17). Durante os três dias de comemoração, o público poderá acompanhar shows musicais, apresentações culturais e atividades voltadas para toda a família. O evento será realizado no recuo dos Armazéns 1 e 2.

A abertura da programação será na sexta-feira (15), a partir das 18h, em clima de reggae com a DJ Cleide Roots. Em seguida, às 20h, a Banda Reggaetown sobe ao palco com um repertório marcado por clássicos do reggae e releituras de grandes sucessos mundiais.

“Estamos muito animados para mais um show na Estação das Docas, um lugar tão especial para muita gente. A expectativa é muito boa para o reencontro com esse público que sempre traz uma energia incrível”, destaca Bruno Rodriguez, vocalista da Banda Reggaetown.

No sábado (16), a programação segue às 18h com uma edição especial do tradicional Pôr do Som, desta vez comandado pelo grupo Trilhas da Amazônia, que levará ao palco música, dança e elementos da cultura popular amazônica. Às 20h, o grupo Pagode do Mirim encerra a noite com muito samba e pagode à beira da Baía do Guajará.

“É uma honra participar do aniversário da Estação das Docas, um espaço que representa a força da cultura e da identidade paraense. Estamos ansiosos para levar ao público a energia da cultura popular amazônica em uma apresentação marcada pela emoção, orgulho e valorização das nossas raízes”, afirmam Fábio Ferreira e Jair Apollo, coordenadores do Trilhas da Amazônia.

Toda a família

O encerramento da programação será no domingo (17), com atividades voltadas para toda a família. A partir das 17h, o público poderá participar de brincadeiras e recreação com a turma do Um Baú Animações, bem como do cortejo cultural com o Boi Veludinho. Em seguida, haverá o tradicional momento dos parabéns, em celebração aos 26 anos da Estação das Docas. A programação termina com show do cantor Markinho Duran, às 19h30.

Para Fernanda Scaramuzzini, gerente de Marketing e Cultura da OS Pará 2000, “celebrar os 26 anos da Estação das Docas é celebrar também a relação afetiva que o público construiu com esse espaço ao longo dos anos”. “Preparamos uma programação diversa, gratuita e pensada para reunir famílias, amigos, turistas e todos que fazem parte dessa história tão importante para a cultura e o turismo do Pará. Todos estão convidados para celebrar conosco esse momento especial”, completa a gestora.

Conscientização ambiental

Durante a programação de aniversário da Estação das Docas, o projeto EcoPará 2000, iniciativa de educação ambiental desenvolvida pela Organização Social Pará 2000, promoverá uma ação especial de conscientização ambiental. 

O público poderá trocar três garrafas PET de 600 ml ou maiores, ou ainda 5 latinhas de alumínio, por um ecocopo exclusivo do projeto. O ponto de troca funcionará próximo ao palco durante a realização das atrações, nos dias 15,16 e 17 de maio.

Veja a programação completa

26 anos da Estação das Docas

Local: Palco montando na orla, no recuo dos Armazéns 1 e 2

Programação gratuita

15 de maio (sexta-feira)

18h – DJ Cleide Roots
20h – Banda Reggaetown

16 de maio (sábado)

18h – Pôr do Som especial com Trilhas da Amazônia

20h – Pagode do Mirim

17 de maio (domingo)

7h – Brincadeiras com Um Baú Animação + cortejo do boi veludinho 

18h – Parabéns 

19h30 – Markinho Duran

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estação das docas

aniversário
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSTORNOS

Nova apreensão de ônibus ‘Geladão’ reduz frota e prejudica usuários em Belém

Apresentados pela Prefeitura de Belém como a maior entrega de ônibus novos da história da capital paraense, os veículos agora estão sendo retirados das ruas por problemas financeiros

09.05.26 17h00

ATERRO SANITÁRIO

Entenda como funciona a destinação de resíduos sólidos na Grande Belém

Aterro Sanitário de Marituba recebe e trata os resíduos sólidos de Belém, Ananindeua e Marituba

10.05.26 9h00

TENSÃO

'Rezem por nós', diz músico preso em trio elétrico após incidente durante procissão em Belém

Incidente ocorreu durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima e deixou um homem ferido na noite desta terça-feira (12)

12.05.26 22h24

ABANDONO

Água invade residência pela janela no Tapanã

Moradores reclamam que Prefeitura de Belém prometeu ajuda, mas abandonou as comunidades

10.05.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda