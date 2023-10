Semana da Criança e do Adolescente do MPPA debate sobre o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos

O Ministério Público do Pará (MPPA) promove a IX Semana da Criança e do Adolescente, entre os dias 18 a 20 deste mês. O tema deste ano é "O impacto das telas no desenvolvimento infantojuvenil", com abertura na Usina da Paz da Cabanagem. Depois, as demais programações serão realizadas na sede do Ministério Público. Para participar, os interessados devem se inscrever no site do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

A apresentação do programa, que será na Usina da Paz, vai incluir sessões lúdicas e serviços para a população. Já nos dias 19 e 20, serão feitas dinâmicas no auditório do prédio sede do MPPA, com a realização de conferências e apresentações culturais. O evento possui apoio das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude; do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude (CAOIJ) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), além da parceria feita com diversos órgãos e instituições.

A proposta do tema é devido ao uso excessivo de telas, celulares e computadores. De acordo com a pesquisa feita em 2022, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), 92% das crianças e adolescentes brasileiras, entre 9 e 17 anos de idade, usam a Internet.

O evento, que é realizado anualmente, incentiva a discussão de temas relevantes e direcionados aos direitos da infância e juventude, que inclui a rede de proteção e sociedade civil. O projeto também tenta contribuir para o protagonismo do público infantil e dos jovens. Neste ano, a iniciativa quer ressaltar os problemas médicos e de saúde deste público na Era Digital, como é dito pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)