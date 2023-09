Ação social leva atendimentos a comunidades de Igarapé-Miri

Comunidades do município de Igarapé-Miri receberam açõs de solidariedade e cuidados com a saúde da população no último fim de semana. A Ação Miri, um projeto de mobilização social, centrada na promoção de cidadania e no atendimento à saúde, ofereceu mais de 50 serviços gratuitos à população local.

O município, cujo núcleo urbano é conhecido como a "capital mundial do açaí", por conta da produção massiva do alimento, foi palco de atendimentos realizados de forma voluntária, durante os dias 23 e 24 de setembro. A ação foi centrada no Distrito do Panacauera.

Ação foi garantida por força do voluntariado (Giselle Pureza / divulgação)

O laboratório de análises clínicas da UFPA foi um dos parceiros das ações. Técnicos garantiram a realização de exames laboratoriais. Além disso, consultas médicas, exames de saúde, vacinação, emissão de documentos, consultoria jurídica e outros serviços estavam à disposição dos moradores que compareceram.

Além consultas, ação também garantiu emissão de documentos (Giselle Pureza / divulgação)

Os organizadores já planejam realizar a Ação Miri mais vezes, atendendo outras comunidades do município, confirma Keynes Silva, da organização da Ação Miri. Ele ressaltou a importância da equipe de voluntários, formada profissionais de diversas áreas, que dedicaram um final de semana todo para atender a comunidade.

Atividades se repetirão em outras comunidades, planejam organizadores (Giselle Pureza / divulgação)