Selos da Fé: leitores de O Liberal podem colecionar e trocar por imagem da Nossa Senhora de Nazaré

Em clima de Círio, o Grupo Liberal lança uma ação que comunica diretamente com os leitores devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A partir do dia 22 de setembro, até o dia 30, selos especiais do Círio serão impressos na capa do jornal O Liberal. Ao todo, serão 9 selos que, ao fim da campanha, com o acréscimo de R$ 40, poderão ser trocados por uma imagem da santa com uma berlinda. O período de troca começa a partir do dia 1º de outubro.

Qualquer pessoa, assinante ou não, pode participar da ação. Basta adquirir uma edição por dia do jornal O Liberal entre os dias 22 e 30 de setembro para completar a cartela com 9 selos. A cartela será publicada junto com o primeiro selo, no dia 22.

O coordenador de marketing de O Liberal, Felipe Farias, destaca o intuito da ação.

"Já é tradição do Jornal O Liberal! Todos os anos, a força da fé que move o povo paraense também move o Grupo Liberal, e disponibilizar esse produto incrível e exclusivo para nossos leitores é uma forma de agradecer e estar presente no dia-a-dia da nossa audiência".

A partir do dia 1º até o dia 10 de outubro, ou enquanto durarem os estoques, os leitores que tiverem completado a cartela poderão se apresentar, presencialmente, na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana (2473), em Belém, em horário comercial, e realizar a troca da cartela pela imagem, mediante o pagamento de R$ 40. No total, estarão disponíveis para troca 500 kits da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Este ano, o diferencial da ação é que a imagem da santa, que mede 25 centímetros, virá junto com uma berlinda de 40 cm.

Caso o leitor perca algum selo ou não consiga adquirir o jornal em algum dos dias, ele ainda poderá adquirir a edição do jornal no dia 1º de outubro, que será publicada com um selo curinga, que poderá ser utilizado para substituir um selo perdido ou completar a cartela.

Selos da Fé: regras da campanha

Quem pode participar?

Assinantes, funcionários e leitores que sejam devotos a nossa senhora ou pessoas interessadas no artigo religioso. No caso de funcionários que não participem do processo de colecionamento, mas desejem a imagem, poderão adquiri-la mediante o pagamento de R$ 64.

O que precisa para participar?

Colecionar os selos que serão impressos na capa de O Liberal entre os dias 22 e 30 de setembro.

Quantos selos tem a cartela?

Nove selos. Um selo a cada dia entre 22 e 30 de setembro.

Onde conseguir a cartela?

A cartela será impressa no primeiro dia da ação, também na capa do jornal, no dia 22 de setembro. Caso o participante perca uma das edições com o Selo da Fé, basta comparecer ao jornal Liberal e comprar a que falta.

Como trocar pela imagem?

Comparecendo à sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, nº 2473, em horário comercial, a partir do dia 1º de outubro, até o dia 10 ou enquanto durar o estoque de kit das imagens (são 500 unidades).

Perdi um selo, o que eu faço?

No dia 1º de outubro será veiculada uma edição especial do jornal com um selo curinga, que pode substituir qualquer selo que esteja faltando na cartela (apenas uma unidade).

Serviço:

Selos da Fé

Período de circulação dos selos: de 22 a 30 de setembro

Período de troca: de 1 a 10 de outubro ou enquanto durarem os estoques

Valor acrescido à troca: R$ 40,00