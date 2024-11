Segup coordena ações para eventos do final de semana no Mangueirão e Mangueirinho

O estádio do Mangueirão recebe, neste sábado (23), o show gratuito do DJ Alok, na programação que marca o início dos eventos relacionados à COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, marcada para novembro de 2025, em Belém. O show do artista é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e terá a segurança de mil agentes, além da Instalação do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da Segurança Pública, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Os órgãos do Sistema de Segurança do Estado vão desempenhar ações integradas, juntamente com os órgãos municipais, para garantir uma noite de entretenimento tranquila a todos os participantes do evento.

"Estaremos com nosso efetivo empregado de forma coordenada para que o público que vai acompanhar o show possa contar com uma maior segurança, tanto nos acessos de entrada ao estádio, quanto na maior fluidez no trânsito. Nossos agentes estão atuando de forma antecipada para que todos possam ter uma diversão segura e aproveitar mais essa iniciativa do governo do Estado", destaca o titular da Segup, Ualame Machado.

O secretário informou que os agentes de segurança vão fiscalizar o entorno e o interior do estádio. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) da segurança pública vai operar de dentro do estacionamento do Mangueirão e contará com a presença de representantes dos órgãos de segurança pública, tanto estaduais quanto municipais, servindo como posto de comando, além de também fazer o registro de ocorrências policiais, proporcionando maior agilidade na comunicação, e ainda auxiliando na celeridade do tempo resposta das ocorrências que possam surgir.

Cadastramento e fiscalização

Durante o show as equipes de segurança vão realizar o cadastro dos IMEIs dos celulares dos participantes no sistema “Alerta Celular Pará”, com o intuito de auxiliar e agilizar a devolução dos celulares, em caso de roubo ou furto. Por meio do aplicativo “IMEIGUARD”, uma ferramenta utilizada pelas forças de segurança estaduais, será possível identificar e recuperar celulares roubados e furtados, assim como inibir a prática dos crimes desta natureza.

Eventos esportivos

Belém recebe também os jogos da seleção masculina de basquetebol, que irá disputar partidas com as equipes do Uruguai e do Panamá, pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025, no ginásio Mangueirinho, nos dias 21 e 24 de novembro.

Também no domingo (24) será realizada a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da série B entre Paysandu e Vila Nova, o último jogo no estádio Mangueirão, em Belém. Esses eventos esportivos também terão reforço na segurança, assim como no trânsito do entorno, para garantir maior fluidez aos acessos pelos torcedores.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão envolvidas nas ações de escolta e monitoramento da seleção de basquete, desde o último dia 18 de novembro, com a chegada da seleção brasileira de futerbol a Belém.

“A Polícia Militar, juntamente com os demais órgãos de segurança, está atuando na segurança dos jogos até o próximo domingo. As equipes de segurança já estão envolvidas nas ações que envolvem a escolta da seleção masculina de basquete, e ainda, no planejamento estratégico das ações para garantir a segurança dos torcedores que irão acompanhar a partida entre Paysandu e Vila Nova. Todo o nosso sistema está atuando integrado para que nesse final de semana os eventos que acontecem no estádio do Mangueirão, bem como no Ginásio Mangueirinho, possam transcorrer dentro da normalidade”, ressaltou o secretário adjunto de operações da Segup, Luciano de Oliveira.

Ações integradas

Durante os eventos deste final de semana, mais de mil agentes participam das ações integradas de segurança pública, e haverá o monitoramento em tempo real de câmeras de videomonitoramento, com uso de inteligência artificial.

Ostensividade

A Polícia Militar fará o patrulhamento ostensivo e preventivo, tanto no estacionamento do Mangueirão, quanto no entorno do evento, e ainda nas vias de acesso.

Trânsito

Agentes do Detran e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) vão fiscalizar e orientar o trânsito com foco na segurança dos condutores e transeuntes, assim como na maior fluidez do trânsito. O acesso de veículos ao público para o show do DJ Alok será exclusivo pela Transmangueirão, no portão do estacionamento do lado B.

Atendimento especializado

Agentes da Polícia Civil estarão presentes registrando as ocorrências na unidade policial do estádio, nos dias do show e dos jogos, e também no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel.

SERVIÇO:

- O show da turnê Aurea com DJ Alok será realizado no dia 23 de novembro, no estacionamento do Mangueirão. O portão será aberto a partir das 18h.

- Os jogos da seleção masculina de basquete, acontecem nos dias 21 e 24 de novembro, às 20h, no estádio do Mangueirinho.

- A partida entre Paysandu e Vila Nova, pela série B, será realizada no dia 24 de novembro, no Mangueirão. Os portões serão abertos a partir das 13h.